Barceló se confiesa "perpleja" por la justificación de Ayuso para no perimetrar Madrid: "Es una irresponsabilidad"

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, confiesa que las justificaciones dadas por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para no perimetrar esa comunidad en Semana Santa le han dejado "perpleja" porque es una "irresponsabilidad" querer abrir para que "el virus pueda salir". "Esas declaraciones se definen por sí mismas", ha señalado.

Barceló, en una entrevista a Europa Press, se ha referido así a las declaraciones de Ayuso en las que consideraba "positivo" que los madrileños pudieran desplazarse a su segunda residencia y posteriormente a las afirmaciones sobre que un cierre perimetral "multiplicaría los contagios por la movilidad interna".

"Me han dejado perpleja, es como decir 'repartámonos la presión', cuando cada comunidad tiene que ser responsable de las decisiones que adopta, pero también pensar que el virus no conoce de limitaciones geográficas ni de Gobiernos, sino que circula libremente", ha recalcado.

Con todo, confía en llegar este miércoles a un consenso en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y que el cierre perimetral en Semana Santa sea "de obligado cumplimiento". "El esfuerzo tiene que ser conjunto de todas las comunidades, todas deben hacer el esfuerzo para que sus ciudadanos no salgan y nosotros pondremos las barreras para que no entren", ha señalado Barceló, que ha advertido: "Si unas abren y otras no, saldrán perjudicadas quienes han perimetrado".

Por otro lado, considera "muy complicado" la petición de la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (Hosbec) de que se aplace el período vacacional de la Semana Santa a finales de abril para así lograr "más margen" para alcanzar una "cota cero" de contagios, una situación que "permitiría una apertura de los hoteles".

Barceló ha constatado que es "difícil" modificar el calendario porque son fiestas ligadas a hechos religiosos. "Otra cosa es que se mantenga las medidas para poder llegar a un verano con una mayor movilidad y con vacaciones más intensas", ha defendido.

Gestión descentralizada

Barceló ha defendido alcanzar una unidad cuando coinciden todas la comunidades en un periodo concreto como es el caso de la Semana Santa porque son "días de muchos desplazamientos" y "de una mayor relajación porque estamos de vacaciones". En el resto de periodos sigue defendiendo una gestión descentralizada porque "cada comunidad adopta unas medidas en función de su situación epidemiológica y es la que mejor conoce sus sectores económicos y la cultura de la ciudadanía".

En cualquier caso, ha destacado que en el CISNS se han adoptado muchas medidas de consenso, como establecer un marco de alerta con distintos niveles para adaptar las medidas, y ha resaltado que el principio de solidaridad "nos ayuda mucho a acercar posturas". "Y en ese momento no tendría sentido que no las acercáramos", ha apostillado.