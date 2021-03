Ciudadanos sigue sin expulsar a Toni Cantó tras cinco días de su fichaje por el PP de Ayuso

Ciudadanos no ha abierto todavía un expediente de expulsión a Toni Cantó cuando han pasado ya cinco días desde que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le incorporara como independiente a su candidatura a las elecciones del 4 de mayo, según han confirmado a Efe fuentes del partido. La Ejecutiva permanente del partido naranja abrirá en un principio un expediente de expulsión al excoordinador de Cs en la Comunidad Valenciana, en cumplimiento de los Estatutos, pero de momento no lo ha hecho.

Sin embargo, la dirección inició de manera inmediata los trámites de expulsión del senador Emilio Argüeso al sospechar que estaba vinculado con la operación de tránsfugas en Murcia, que hicieron fracasar la moción de censura. Toni Cantó se ha sumado a la lista del PP, en el puesto número cinco, tras una trayectoria política que inició en Ciudadanos, después en Vecinos por Torrelodones, UPYD, vuelta a Ciudadanos, y ahora con el Partido Popular.

Dejó todo, salvo el partido, a raíz de que tres tránsfugas naranjas impidieran prosperar la moción de censura firmada con el PSOE para desbancar al PP del Gobierno murciano, que los naranjas compartían, sumándose a la quincena de cargos de Ciudadanos que se han marchado en estas últimas semanas. Muchas de estas bajas se han producido en la Asamblea de Madrid, entre ellas las de los exdiputados Sergio Brabezo y Marta Marbán, que se han afiliado al PP y se han incorporado a la lista popular para las elecciones del 4 de mayo.

Son, junto a Cantó y el exsenador Fran Hervías, los cuatro excargos naranjas que se han pasado al Partido Popular. El secretario de Comunicación de Cs, Daniel Pérez, ha restado importancia a este goteo de fugas que se ha producido al asegurar que muchas veces "es más el ruido que las nueces" y, en todo caso, no se ha producido la desbandada que algunos afirman. Los partidos de centro como Ciudadanos, ha justificado, "sufren momentos de fluctuación", pero igual que se producen bajas también hay nuevos afiliados, ha dicho, aunque ha señalado no tener datos actualizados de la militancia actual

Desde el partido, el secretario de Comunicación de Ciudadanos, Daniel Pérez, ha asegurado este lunes que la formación no hará una "distinción" con el exdirigente 'naranja' Toni Cantó y aplicará los estatutos del partido, que contemplan la expulsión de los afiliados que se presentan por las listas de otra formación política, aunque ésta no será inmediata. Así lo ha explicado Pérez en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Permanente del partido, señalando que la "actitud" de Cantó es ampliamente conocida por la "opinión pública" y debe ser valorada "por el órgano correspondiente". Eso sí, Pérez no ha dado una fecha concreta y ha insistido en que ese procedimiento "tiene que llevar su trámite".