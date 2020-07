Gandia inaugura su primera Universitat d'Estiu 'on line' con una conferencia pronunciada desde la India

La rectora de la Universitat de València, Maria Vicenta Mestre, ha estado acompañada por la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, y el presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, en el acto inaugural de la 37 Universitat d’Estiu de Gandia que, este año, por primera vez en su historia, se celebra online. Este acto, junto con dos conciertos programados, son las únicas actividades presenciales de una Universidad d’Estiu obligada a adaptarse a los nuevos tiempos. En esta inauguración, las autoridades locales y académicas han estado acompañadas por representantes del gobierno y la política de la ciudad, de los ayuntamientos de la comarca de La Safor y de representantes de agentes y movimientos sociales y de la cultura y las fiestas.

La emergencia sanitaria de la COVID 19 ha obligado a cambiar el modelo de UEG y ha marcado también los discursos de las autoridades presentes, que han coincidido en entender esta crisis como un cambio de rumbo que nos lleva a un mundo más sostenible. En este sentido, la rectora de la Universidad, Mavi Mestre, ha destacado que los modelos de crecimiento de la economía capitalista basados en un gran consumo de recursos naturales están ya agotados: “La crisis sanitaria que todavía estamos sufriendo por la COVID-19 nos ha mostrado que otra manera de vivir, y de consumir y producir, es posible. Nos encontramos en plena sociedad del conocimiento, y tenemos que poner en valor la capacidad de generación y cooperación que tenemos como sociedad avanzada”.

Esta capacidad de adaptación ha sido destacada por Toni Gaspar, presidente de la Diputación de València, quien ha querido destacar la importancia de que, en el momento en que nos encontramos, se mantengan iniciativas como las de la Universitat d’Estiu de Gandia: “La universidad tiene que ser más que nunca el navegador que oriente por el buen camino a las sociedades inciertas y temerosas. La UEG da respuestas a los ciudadanos que, en estos momentos, no tienen ninguna certeza”. A esta necesidad de dar respuestas se ha referido también la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, que se ha mostrado contraria a utilizar el término “nueva normalidad”. Una expresión, decía la primera edil, “de la que solo me quedo con la calificación nueva: a partir de ahora debemos tener innovación en la mirada y prepararnos para vivir en un mundo de disrupciones donde construimos ciudades inteligentes, verdes, sostenibles, igualitarias, socialmente cohesionadas e inclusivas. Y en ese camino debe ir Gandia ”.

Conferencia inaugural online

La activista ecofeminista y referente en el activismo medioambiental Vandana Shiva ha sido la encargada de pronunciar la conferencia inaugural que llevaba por título “One Planet , One Healt: Biodiversity, Health and the Sustainable Development Goals”. Una conferencia que ha pronunciado desde la India y que se puede visualizar en la web de la Universitat d’Estiu de Gandia: www.uv.es/ueg.

En esta conferencia Shiva ha planteado cómo la destrucción de la biodiversidad afecta a nuestra manera de vivir y nos impide conseguir un mundo más sostenible. Además, la filósofa india plantea que las mujeres tienen que estar al frente de este cambio de modelo: “O las mujeres lideran un camino hacia el futuro basado en cuidar y compartir o, cuando más de 2.000 especies entran cada día en peligro de extinción, la humanidad se pondrá también en peligro a causa de la avaricia, el poder, la ceguera del monocultivo y la crueldad del pensamiento militar”.

La conferencia de Shiva ha sido el punto de partida de la edición del 2020 de la UEG. Una edición que lleva por título “Viraje a la sostenibilidad” y que en palabras de la directora del CIG-UV, Carme Melo, “abordará la sostenibilidad de manera transversal y crítica, y dará mucha importancia a las cuestiones de género”. Una edición, “que pretende realizar una reflexión crítica y rigurosa sobre si los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) son el marco idóneo para hacer frente a la situación de emergencia climática, sanitaria y social que vivimos”.

Los cursos y conferencias programados son todos gratuitos y tan solo hay que inscribirse en la web de la Universitat d'Estiu www.uv.es/ueg.