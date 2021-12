Una comunitat energètica per a les 24 hores: Portell de Morella incorpora un sistema de bateries per al proveïment nocturn

Pablo Casado, líder del PP, criticava fa un mes l’aposta per l’energia solar fotovoltaica pel fet que únicament es pot generar de dia, i a la nit es necessiten un altre tipus d’energies –que també poden ser renovables–. Aquesta crítica, amb una base certa, no és al cent per cent veritat, perquè hi ha solucions nocturnes dins de la mateixa energia fotovoltaica.

Una d’aquestes solucions és la que aplicarà la comunitat energètica local (CEL) de Portell de Morella –localitat dels Ports de 188 habitants–, que serà la primera de les seues característiques que, amb plaques solars amb 80 quilovats de potència màxima instal·lada, també incorporarà bateries amb capacitat d’emmagatzematge de 57,4 quilovats hora. El municipi avança així en la seua intenció d’aconseguir un autoconsum col·lectiu plenament autònom, de manera que els usuaris participants en la CEL podran rebre energia en hores sense producció solar, incrementant així la seua independència i els seus estalvis en electricitat.

La primera instal·lació de la comunitat energètica de Portell serà un hort solar, en una parcel·la de sòl rústic, i donarà subministrament a uns 90 usuaris –serveis públics, llars i pimes–. Per a la posada en marxa d’aquest nou projecte, compta amb el suport de Sapiens Energia –cooperativa especialitzada en el disseny, la construcció i la gestió de comunitats energètiques– i el finançament de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace). L’ajuntament explica que a aquesta planta de producció d’energia solar aniran sumant-se’n altres, en fases successives, per ampliar la cobertura en el municipi.

L’alcalde, Álvaro Ferrer (PP), assenyala: “Aquest projecte respon a una convicció personal i compartida amb la resta de la corporació i, per això, treballarem braç a braç amb totes les administracions que vulguen i desitgen sumar-se a aquest conjunt de projectes il·lusionants amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de tots els nostres veïns i veïnes, que convertirà Portell en un municipi lliure de CO₂ i energèticament autosuficient”.

L’aposta per l’autosuficiència de Portell implica la construcció de diverses instal·lacions productores d’energia solar sobre el sostre de l’edifici polifuncional, del poliesportiu del municipi o en la central de generació de calor –les tres, subvencionades per l’Ivace–; el primer punt públic de recàrrega per a vehicles elèctrics de la província de Castelló, i una xarxa de calor (district heating) generada amb biomassa, que dona cobertura a tot el nucli urbà.

D’aquesta última infraestructura es destaca que és una xarxa de calor i cogeneració amb calderes de biomassa que va ser guanyadora en la categoria de Millor Actuació promoguda per ajuntaments o agrupacions d’ajuntaments de menys de 20.000 habitants en els Premis Nacionals de l’Energia el 2018.

El consistori de Portell recorda que la CEL és un projecte que es basa en la col·lectivització de l’energia fotovoltaica per a part dels habitatges i d’edificis connectats, amb la finalitat de reduir costos corresponents al consum d’energia elèctrica, millorar l’eficiència energètica del municipi i disminuir les emissions de CO₂ a l’atmosfera. D’aquesta manera s’afavoreix l’autoconsum fotovoltaic en els negocis i les famílies que no disposen de prou espai en les seues cobertes.