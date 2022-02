El conseller Arcadi España se muestra “perplejo” ante un Valencia CF que no ha presentado el proyecto del estadio

El conseller de Territorio, Medio Ambiente y Movilidad, Arcadi España, admitió “perplejidad” por la manera de actuar del Valencia y “preocupación” por el hecho de que el club no haya presentado todavía por registro de entrada de la Generalitat, tal y como se le requirió a finales del mes de diciembre, la documentación que permita estudiar la viabilidad del proyecto que tiene el club para acabar el nuevo estadio.

“Estamos a la espera de que por registro de entrada nos presenten toda la documentación y las garantías necesarias del proyecto que nos presentaron con un ‘power point‘. Necesitamos saber qué hay detrás de cada diapositiva”, explicó en una entrevista en Valencia Capital Radio.

“Sinceramente esperaba que no tardaran tanto en enviarlo. Pasan los días y al no presentarlo, aumenta la sensación de que algo está pasando”, señaló el conseller, quien no quiso pronunciarse sobre el proyecto hasta estudiar la documentación y quien recordó que de manera “paralela” se siguen los plazos del procedimiento de “caducidad anticipada” de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que se inició a raíz de retrasos imputables al club como promotor.

España señaló que “espera” que el club presente pronto esa documentación y demuestre “la voluntad” de cumplir sus compromisos. “Lo que me preocupa es que no han presentado nada”, apuntó España, quien añadió que cuando se reciba se estudiará si está dentro de los parámetros que debe tener y si va en interés de los vecinos del actual y el nuevo Mestalla.

El conseller habló también del recurso de reposición que presentó el colectivo ‘De Torino a Mestalla’ a su decisión de concederle al Valencia noventa días para presentar el proyecto y dijo que entra dentro de la “normalidad” ante una decisión que no comparten y que se les contestará también “con normalidad”.

A su vez, señaló que le resulta “muy sorprendente” que Peter Lim, máximo accionista del club, no haya establecido una relación más directa con la administración del lugar donde tiene una inversión tan alta, como suele ser habitual en estos casos.