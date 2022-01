El Consorcio Provincial de Alicante recurre a un traductor automático para los exámenes en valenciano al cuerpo de bomberos

"A los de valenciano tenemos que deciros que el examen está mal traducido, con un traductor automático, y si tenéis cualquier duda, mirad el examen en castellano". Así se dirigió el pasado sábado el examinador a los candidatos a bombero del Consorcio Provincial de Alicante, tal y como denuncia la Plataforma per la Llengua, que lamenta que esta entidad "reincide y vuelve a discriminar a los valenciano-hablantes en los procesos laborales", después de que se produjeran errores similares el 4 de diciembre.

El cuestionario en valenciano de la convocatoria de estabilización del 15 de enero contenía "preguntas ininteligibles" por la traducción automática. "El representante del tribunal pasó por las aulas para advertir de los errores e hizo, en castellano, comentarios despreciativos hacia el valenciano y quienes querían examinarse en valenciano", según un testimonio presente a la Plataforma per la Llengua.

La prueba contenía cinco errores lingüísticos "graves" en "al menos, cuatro preguntas". Relatan que se castellanizaba el nombre oficial de la Vila Joiosa utilizando 'Villajoyosa' y "se traducía erróneamente Planes, en la comarca del Comtat, por el inexistente 'Plans'. En otra se traducía 'apeo' por 'fitació' cuando debería ser 'falques' o 'calçament' de un edificio, y en dos preguntas más se hacía referencia a la norma UNE hablando de la norma 'UNEIX'.

A juicio de la Plataforma per la Llengua, estos errores han perjudicado a los candidatos que decidieron examinarse en valenciano, "porque han facilitado que se equivocaran, y eso supone una desigualdad de oportunidades y derechos que ha beneficiado a los candidatos de habla castellana".

La entidad denuncia que se ha vulnerado el artículo 5 de la Llei d'Ús d'Ensenyament del Valencià, que determina que la administración "adoptará las medidas que sean necesarias para impedir la discriminación de ciudadanos o actividades por el hecho de usar cualquiera de las dos lenguas oficiales, así como para garantizar el uso normal, la promoción y el conocimiento del valenciano". Así mismo, advierten que tampoco se ha tenido en cuenta la ley de Función Pública valenciana, que reconoce el derecho a hacer las pruebas selectivas y a recibir los enunciados en valenciano. La plataforma cívica ha iniciado la tramitación de una queja sobre este caso "de discriminación" en la Oficina de Drets Lingüístics, a la que exigen que vele para que los valenciano-hablantes puedan realizar el examen con todos los derechos que les correspondan.

Errores repetidos

Por lo que respecta a las pruebas que se celebraron el pasado 4 de diciembre, los cuestionarios en valenciano contenían "errores de traducción automática", hechos que se repitieron el sábado 15 de enero: "En ambos casos, los errores han perjudicado a los candidatos que decidieron hacer el examen en valenciano". Censuran desde la plataforma ciudadana que el tribunal de las oposiciones ignorara las denuncias y no anulara ninguna pregunta por motivos lingüísticos".

El tribunal anuló tres de las siete preguntas mal traducidas, según consta el acta de la reunión del 21 de diciembre a la que ha tenido acceso Plataforma per la Llengua. "Pero no lo hace por motivos lingüísticos, sino porque argumenta que el contenido no forma parte del temario, por pequeños errores de transcripción o porque están mal formuladas", explican, mientras que se mantiene la validez de las otras cuatro "con errores de traducción automática" en la versión en valenciana, por lo que el tribunal "no tiene en cuenta la discriminación a los valenciano-hablantes".