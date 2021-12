Rafael Armengol desvela a Xàtiva 'L’entrellat del color'

L’artista plàstic Rafael Armengol arriba a Xàtiva amb una exposició pictòrica i escultòrica al voltant de tota la seua carrera, la qual ocuparà fins a cinc espais de la ciutat, i que s’ha presentat i inaugurat aquest dijous amb la presència del propi artista, de l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, de la regidora de Cultura Raquel Caballero i del comissari de l’exposició Martí Domínguez.

'L’entrellat del color' es podrà visitar, fins el 30 d’abril de 2022 al l’ex convent de Sant Domènec, el Palau de l’Ardiaca, la plaça de la Seu, el museu de l’Almodí i el museu de Belles Arts, i conté al voltant de 120 obres pictòriques i escultòriques de diferents formats i materials.

"Quan em proposaren aquesta exposició fa un parell d’anys, per a mi va ser una alegria, perquè exposar a una ciutat on ja han exposat artistes com Artur Heras o Alfaro era un motiu d’il·lusió. Per això he tractat de que aquesta siga una exposició atractiva que agrade a la gent", ha explicat l’artista Rafael Armengol.

L’alcalde Roger Cerdà ha indicat que "estem molt agraïts de que quan es va proposar portar aquesta exposició tant l’artista com el comissari acceptaren, però sobretot estem molt satisfets de que no sols haja decidit portar obra ja realitzada sinó que a més haja creat noves obres", i ha definit a Rafael Armengol com "un artista de referència dins del panorama artístic valencià de les últimes dècades". Cerdà ha incidit en que "des de l’Ajuntament seguim fent una aposta decidida per la promoció cultural de la nostra ciutat perquè entenem que la conjugació de l’art i el patrimoni generen espais expositius que difícilment es poden veure en cap altre lloc".

L’exposició s’ha repartit en diferents espais on es poden observar temàtiques concretes. Així, a l’ex convent de Sant Domènec s’ha habilitat la sèrie dedicada a les parelles de Tiepolo i on l’imponent llenç 'L’encontre' de Mantegna presideix l’atri del fons. A més a més, també es poden contemplar al claustre altres obres com ara la Piràmide amb els colors primaris i mosaics amb tessel·les de fusta pintades que evoquen un quadre abstracte.

Al mig de la Plaça de la Seu podem trobar una penquera, que fa referència a la seua sèrie dedicada a l’horta i amb la qual continua amb l’experimentació pictòrica, mentre que altre element que es pot contemplar al carrer, en aquest cas a l’entrada del museu de l’Almodí, és una escultura en acer corten de Vicent Andrés Estellés de nova creació. Precisament, allí al museu es troba la sèrie-homenatge al poeta valencià, especialment tot allò relacionat amb els pimentons (fent també referència a l’horta valenciana).

D’altra banda, el Palau de l’Ardiaca s’ha contemplat com un espai renaixentista on s’exposa la sèrie sobre Sant Sebastià que l’artista ha realitzat exclusivament per a aquesta exposició. Es tracta de tots els Sant Sebastians de Josep de Ribera que Armengol ha trobat, un total de disset entre gravats, obres i dibuixos. "Ribera feia molts apunts i per això he trobat molts dibuixos però també quadres a l’oli com el del Museu de Belles Arts de València o els dels museus del Prado o de Sevilla. Això ho porte a la meua manera de concebre un quadre", ha expressat l’artista.

Per últim, el Museu de Belles Arts conté també un gran tast de la trajectòria d’Armengol, amb una breu retrospectiva, amb un quadre anomenat 'La cadira' de quan l’artista encara era un estudiant, però també la sèrie de l’horta, la sèrie de 'Preneu i mengeu', la sèrie dels 'No a la guerra' i una part sobre la 'Matança del porc' que compta amb les peces més importants de la sèrie -cedides per col·leccionistes particulars- com ara la carnisseria o en especial el quadre que va sofrir d’anys en l’atemptat a la llibreria la Costera de Xàtiva l’any 1976, el qual es trobava exposat en aquell moment, i que Armengol ha guardat "com una joia". Allí a més, es troba l’original de l’obra 'Pilef V', creada expressament per a aquesta exposició, amb un transgressor Felip Vè capgirat que té altra còpia en gran format al claustre de Sant Domènec.

"En molts aspectes aquesta exposició és una retrospectiva de l’obra de Rafael Armengol però també té una part d’obra inèdita extraordinàriament interessant. Vull animar a tots els admiradors de Rafa a visitar l’exposició perquè descobriran tots els seus clàssics però també una sèrie exclusiva dedicada a Ribera amb disset quadres o escultures que mai havia mostrat", ha indicat el comissari de l’exposició Martí Domínguez, qui ha reconegut que "s’ha fet un colpet d’ull a la ciutat amb la creació d’un quadre de Felip V cap avall que porta el nom de Pilef, com a homenatge a Xàtiva i també a Carles Sarthou".

Per la seua part, la regidora de Cultura Raquel Caballero ha manifestat que "aquest és un projecte que, a banda d’apostar per una de les figures més important des de fa dècades com és Rafael Armengol, aposta també per dinamitzar el patrimoni de Xàtiva. Aquesta exposició permet fer una visita circular per conèixer el centre històric de la ciutat".

Rafael Armengol (Benimodo, 1940) va començar la seua prolífica carrera fa més de seixanta anys, convertint-se des d’aleshores en un pioner de la innovació des del punt de vista plàstic però també des de l’anàlisi del color i la seua modulació en la pintura. Una investigació sobre la qual ha construït el seu segell artístic i que fins el proper mes d’abril mostrarà a Xàtiva tot el seu potencial.