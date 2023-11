Seis años del plan de acción para la promoción de la seguridad industrial de la Comunitat Valenciana

El Plan de Acción para la Promoción de la Seguridad Industrial nació hace ya seis años, liderado por la Generalitat, como una puesta en valor de la seguridad industrial en la Comunitat Valenciana, con el fin de poner en valor: que la seguridad industrial es una actividad de elevado valor añadido para la sociedad, en general, y el administrado, en particular; y que en seguridad industrial se crea una cadena de valor que requiere de alta cualificación profesional de todos los agentes que intervienen: ingenieros, ingenieros técnicos, instaladores, mantenedores, inspectores, funcionarios, etc.

¿Qué es la seguridad industrial?

Por su propia nomenclatura, el concepto de seguridad industrial genera confusión y puede llevar a pensar que se refiere únicamente a entornos industriales, pero no es así.

Conforman la seguridad industrial las distintas disposiciones normativas que tienen por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir perjuicios a las personas, a los bienes o al medio ambiente derivados de la actividad industrial o de la utilización y funcionamiento de ciertas instalaciones y equipos en cualquier otro ámbito, mediante actuaciones que afectan a su diseño, instalación, mantenimiento, inspección, control y uso de las mismas.

La seguridad industrial garantiza el bienestar social y protege, directa y eficazmente, la vida diaria y cotidiana de todas las personas, pues a diario se utilizan instalaciones (ascensores, aparatos de aire acondicionado, aparatos eléctricos…). También accedemos a diario a establecimientos o espacios público (colegios, cines, hospitales, cafeterías, oficinas, gasolineras, comercios, calles, parques, carreteras) que están sometidos al cumplimiento de la normativa de seguridad industrial.

Hay que tener en cuenta que la seguridad industrial crea una cadena de valor que requiere de alta cualificación profesional de todos los agentes que intervienen en ella, como ingenieros, instaladoras, mantenedores, inspectoras o funcionarios.

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, como miembro del Consell Valencià de la Seguretat Industrial, está realizando una serie de acciones de concienciación durante la campaña del 2023.

Para alcanzar el objetivo de trasladar al conjunto de toda la sociedad la importancia del cumplimiento de los reglamentos que rigen la seguridad industrial, y que se aplica tanto en el ámbito industrial como doméstico, se ha realizado una campaña publicitaria en autobuses urbanos, con el mensaje: “La seguretat industrial és com l’aire, no es veu pero está per tot arreu”.