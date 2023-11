Un edil de Vox que fue candidato neonazi defiende una moción con el PP por la Constitución en Sant Vicent del Raspeig

Un excandidato neonazi defendiendo una moción municipal a favor de la Constitución española de 1978. Es la escena que se ha vivido este miércoles en el pleno del Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig (Alicante). El concejal Pablo Quintana García se ha encargado de defender la moción presentada por el PP y Vox en defensa de la Carta Magna y en oposición a la ley de amnistía. Quintana, al frente de la concejalía de Intervención y Tesorería del consistorio, en el que el PP gobierna junto con Vox, fue candidato de varias formaciones neonazis, tales como Democracia Nacional y España 2000.

El actual edil de Vox, fue número dos de la lista de España 2000 al Congreso de los Diputados por la provincia de Alicante, en la cuota del Movimiento Social Republicano, según el Boletín Oficial del Estado. Pablo Quintana abandonó el partido liderado por José Luis Roberto y se pasó a Democracia Nacional, un grupúsculo neonazi entonces liderado por Manuel Canduela.

De esta formación fue el número ocho en la lista a las elecciones al Parlamento Europeo de 2004, que encabezaba Canduela. Aquel año también fue cabeza de lista del grupúsculo neonazi por la provincia de Alicante en las elecciones al Congreso de los Diputados.

La moción ha sido aprobada gracias a los 14 votos que suman PP y Vox. “Nunca me imaginé, la verdad, cuando me presenté a concejal que me vería en un pleno municipal discutiendo una moción de este tipo pero creo (...) estamos obligados a defender las libertades aquí y en todos los ámbitos”, ha dicho el edil durante su turno en el pleno municipal.

Quintana asegura que la ley de amnistía “busca la humillación del Estado”. “Se amnistía al golpista y al terrorista y se persigue a la Guardia Civil y a la Policía”, ha manifestado.

Por su parte, la edil popular Mercedes Torregrosa, ha afirmado que “muchos socialistas no están de acuerdo con la amnistía”. “Junts son ultraderecha pura, el PP se le queda a la izquierda de Junts. El PNV tiene una política económica muchísimo más de derechas de lo que nos califican a nosotros”, ha dicho la edil del PP.

Torregrosa ha asegurado que “dentro del PP” hay militantes que “perfectamente” podrían “ser socialdemócratas”, una afirmación que ha provocado carcajadas entre las filas de los partidos de izquierda. “El PSOE de Felipe González es un PSOE que no se parece en nada al PSOE de Pedro Sánchez.

“Mensajes de odio”, según el PSPV-PSOE

La portavoz socialista, Asun Paris, ha replicado que la ley de amnistía “busca garantizar la convivencia democrática y servirá para cerrar heridas y superar un conflicto político existente, para devolver a la política lo que nunca debió salir de ella”.

Asun París ha afirmado que “PP y Vox se han estado dedicando a boicotear la convivencia en el país, especialmente en Catalunya” y ha destacó que ambos partidos promueven “mensajes de odio y actos de agitación y propaganda” con la moción.

“Los cientos de personas que han acudido a las sedes del PSOE a protestar, no lo han hecho por iniciativa propia o ciencia infusa, son ustedes, PP y Vox, los que los han convocado y dirigido en contra de la legitimidad de la mayoría”, sostiene la concejala del PSPV-PSOE.

Por su parte, el concejal Alberto Beviá, de Esquerra Unida-Podem, ha lamentado el relato “de la derecha y de la extrema derecha” que considera ilegítimo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Igualdad es seguir aumentando el salario mínimo interprofesional y que las pensiones se actualicen con el IPC”, ha afirmado.