Això que veig és groc? L’IVAM ens proposa un recorregut per les obres d’art per a reflexionar sobre la llum i el color

L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) proposa passejades il·luminades per les exposicions ‘Anni i Josef Albers. L’art i la vida’ i ‘Final de partida. Jordi Teixidor’ de la mà del director de fotografia Marc Gonzalo. En aquests recorreguts els visitants interactuaran amb les obres d’art utilitzant diferents instruments, com ara espectrògrafs, filtres o caixes de llum, amb l’objectiu de qüestionar la realitat del que veiem.

Existeix el color? La llum és tangible? “La llum i el color són elements essencials en les obres d’art, sovint considerats com a valors fixos. No obstant això, són elements mutables i en moviment constant”, explica Marc Gonzalo. “Per mitjà de diversos instruments podem mesurar la llum i percebre els colors de diferents maneres, mostrant un altre tipus de relacions que desafien la nostra comprensió”, afig.

Les passejades il·luminades començaran amb les obres del valencià Jordi Teixidor, que treballa l’absència de llum amb l’ús del negre, al qual juxtaposa altres colors, i seguirà amb les seues altres exploracions cromàtiques. Els recorreguts presten especial atenció a l’exposició que l’IVAM dedica a Anni i Josef Albers, figures clau en l’experimentació amb l’ús del color. Els participants interactuaran amb la sèrie ‘Homenatge al quadrat’ de Josef Albers, en què l’artista explora la interacció dels colors, entre si i amb l’entorn, així com amb els panells teixits a mà que va realitzar Anni Albers per a la congregació B’nai Israel de Woonsocket (Rhode Island), que s’exposen ací per primera vegada.

Les visites tindran lloc els dies 28 i 29 de maig i 4, 5, 11 i 12 de juny amb una duració aproximada de 60 minuts. És necessària la inscripció prèvia per mitjà del web de l’IVAM.

Marc Gonzalo va nàixer a València. És director de fotografia i dissenyador d’il·luminació. Poc després de llicenciar-se en Història per la Universitat de València es va interessar per la il·luminació i la fotografia, per la qual cosa va decidir formar-se en aquest camp. En 2004 es va graduar en el Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya. Des de llavors, ha col·laborat en nombrosos projectes audiovisuals i companyies de teatre, com a director de fotografia i dissenyador d’il·luminació. Actualment, treballa en cinema, televisió i teatre entre Europa i Amèrica del Sud.