Alexander Liebreich dirigix a l’Orquestra de València a La Llotja amb un programa dedicat a l’etapa parisenca d’Iturbi

El director alemany Alexander Liebreich puja aquest divendres 30 d’abril, a les 19.30 hores, a l’escenari habilitat a La Llotja, per a dirigir a l’Orquestra de València amb un programa extraordinari, que el Palau de la Música dedica a José Iturbi en el 125 aniversari del seu naixement, i en concret a la seua etapa parisenca.

Liebreich, que assumirà la titularitat de l’OV la pròxima temporada, dirigirà al violoncel·lista Alban Gerhardt i a l’arpista de la mateixa Orquestra, Luisa Domingo, per a interpretar obres mestres de compositors francesos com Debussy, Saint-Saëns, Ravel, i Fauré, així com del valencià Manuel Palau.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals i presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha recordat que el director alemany serà el titular designat de l’Orquestra a partir de la temporada 2021/22, i titular i artístic les següents quatre temporades. “El mestre Liebreich ens ha transmés la seua satisfacció per tornar a dirigir a l’Orquestra de València, i en especial pel treball que està realitzant amb el professorat durant els assajos del concert de demà”, ha expressat la regidora. Respecte al concert, Tello ha destacat el fet que siga a la Llotja, ja que “volem seguir aprofitant el nostre patrimoni per a unir arquitectura i música, dos dels grans valors que tenim la sort de poder gaudir i sentir a la mateixa vegada”.

Durant el concert de divendres, el públic assistent podrà escoltar el programa “José Iturbi 125/París”. I és que la capital francesa va ser la primera estació en el viatge de l’aclamat director i pianista valencià cap a la fama. Allí va marxar com a estudiant i allí va començar la seua carrera d’èxits.

Un programa que consta de les evocadores ‘Danses sacres i profanes’ de Claude Debussy; el romàntic ‘Concert per a violoncel i orquestra núm. 1’ de Camille Saint-Säens, que serà interpretat pel gran concertista alemany Alban Gerhardt i el seu violoncel Matteo Gofriller de 1710; ‘Le Tambeau de Couperin’ de Maurice Ravel i la ‘Pavana’ de Gabriel Fauré. El concert, a més, s’iniciarà amb l’’Homenatge a Debussy’ del compositor valencià Manuel Palau, un fet que per a la regidora suposa “una picada d’ullet de Liebreich a la música dels nostres compositors, que denota la seua voluntat d’implicació i que volem potenciar amb ell en les futures programacions”.

Per part seua, Vicent Ros, ha afirmat que este concert és “el preludi d’una nova etapa amb Liebreich molt il·lusionant i, a més, amb un programa on es plasma el nostre projecte de transversalitat, es a dir, amb músics i solista valenciana, amb la música del nostre patrimoni, un magnífic concertista internacional i un entorn arquitectònic únic com és la Llotja”.

Esta serà la tercera ocasió que Alexander Liebreich es situa al capdavant de l’Orquestra de València com a director convidat, després del seu debut el 2 de juny de 2017, amb el violinista Renaud Capuçon, on va estrenar a València l’obra Meditation d’Osokawa, dedicada a les víctimes de Fukushima, i altres obres de Max Bruch i Richard Strauss, i el 31 de maig de 2019, amb la pianista rusa Varvara, i obres de Georg Friedrich Haas, Maurice Ravel i Félix Mendelssohn.

Alexander Liebreich es va convertir en director principal i artístic de l’Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga en 2018, el mateix any que va assumir el càrrec de director artístic del Festival Richard Strauss a Garmisch-Partenkirchen, la qual cosa el va portar a ser triat director de la Richard-Strauss-Society, seguint a Wolfgang Sawallisch i Brigitte Fassbaender en esta posició. Així mateix, va exercir el càrrec de director principal i director artístic de l’Orquestra Simfònica Nacional de la Ràdio Polonesa de 2012 a 2019.

Alexander també va ocupar el càrrec de director artístic i director principal de l’Orquestra de Cambra de Munic de 2006 a 2016. Com a director invitat ha treballat amb moltes de les prestigioses orquestres, incloent-hi l’orquestra Concertgebouw, les orquestres simfòniques de la BBC, Estat de São Paulo, Sant Petersburg, NHK, de la Ràdio de Berlín, l’Orquestra Simfònica Japonesa Yomiuri i la Tonhalle de Zuric. Col·labora regularment amb distingits solistes com Lisa Batiashvili, Krystian Zimerman, Frank Peter Zimmermann, Alban Gerhardt, Leila Josefowicz i Isabelle Faust.