Andreu Esteban guanya la beca Fragments de la Unió de Periodistes amb una investigació sobre el 'colonialisme energètic'

El fotoperiodista Andreu Esteban ha guanyat la cinquena edició de la beca de producció Fragments, convocada per la Unió de Periodistes Valencians per a realitzar un assaig fotogràfic que, en la present convocatòria, reflexiona al voltant del lema 'Territori mutant. Emergència climàtica i transformació social del paisatge. Convivència, tensió i fites humanes'.

La proposta seleccionada investigarà el concepte de 'colonialisme energètic' per a dur a terme una anàlisi de com empreses i països estrangers fan ús de la terra i recursos d'un altre per a obtindre un benefici propi. A més a més, posarà el focus en l'impacte de diversos projectes de parcs eòlics i fotovoltaics al llarg del territori valencià, principalment en zones dedicades al sector primari, donant veu a les comunitats locals.

El jurat ha valorat l'adequació de la idea al tema proposat, així com la seua rellevància social, interés periodístic i potencialitat per a desenvolupar-la des d'un llenguatge visual radicalment original i contemporani.

Fragments comença, en la cinquena edició, una nova etapa que aposta per enfortir encara més els vincles entre el fotoperiodisme com a generador cabdal de debats públics arrelats a l'actualitat i el poder creatiu de la imatge.

El projecte cultural impulsat per la Unió de Periodistes ha esdevingut un referent en el camp del fotoassaig i la memòria visual gràcies al talent dels candidats i autors i autores premiats i al treball del comissari, Pablo Brezo, qui ara dona el relleu a Lidón Forés per a posar-se al capdavant de la iniciativa.

Pablo Brezo s’acomiada del projecte amb una reflexió sobre el que ha suposat per a ell i amb paraules d’agraïment per a les persones col·laboradores: “Fragments va nàixer en un moment especialment complex per a la fotografia i durant aquestes cinc edicions hem aconseguit produir i exhibir treballs rellevants fets per i per al País Valencià complint així l'objectiu fundacional del projecte: establir les bases per a la creació d'una fotografia rellevant i viable en clau local.

Aquest és segurament el projecte cultural més significatiu i rellevant en termes culturals que he tingut l'oportunitat de crear i desenvolupar. Una iniciativa d'aquesta grandària no hauria sigut possible sense el suport i l'intens treball d'una institució com la Unió de Periodistes Valencians que no es conforma a estar present, sinó que actua com a agent dinamitzador del món cultural del País Valencià i, a més, ho fa d'acord amb els més alts estàndards de les bones pràctiques de la indústria cultural. En el meu nom i en el de tot l'equip que m'ha acompanyat, volguera agrair l'esforç col·lectiu a la Unió, a cadascun dels becats per la seua dedicació, Paco Llop, Laura Silleras, Carlos Aguilera i Markel Redondo, i especialment, a Biel Aliño, el paper del qual ha sigut fonamental perquè aquesta idea prosperara de la forma que ho ha fet“.

Lidón Forés pren el relleu de Pablo Brezo per a impulsar un nou cicle del projecte Fragments amb un nou equip al capdavant i clars objectius: “com a fotògrafa i docent, he seguit de prop la trajectòria de Fragments, per això és un privilegi formar part del projecte, de la beca. Respectant el punt de vista fotoperiodístic, voldria aportar algunes estratègies narratives de la imatge d'avantguarda en el resultat final. Sens dubte, és un gran repte, com ho és prendre el relleu de Pablo Brezo, però l'afronte amb energia i amb perspectives que Fragments continue creixent i ampliant horitzons”.

El guanyador de Fragments 2024 disposarà de huit mesos per a elaborar el projecte amb un pressupost de 6.000 euros en honoraris. El treball es complementarà durant l'any 2025 amb una exposició i un fotollibre.

Andreu Esteban Sebastià (Castelló de la Plana, 1999) és llicenciat en Comunicació Audiovisual per l'UJI i Postgrau en Fotoperiodisme per la UAB. En l'actualitat és col·laborador habitual de l'Agència EFE i també ha desenvolupat la seua tasca en altres mitjans com Mediterráneo i Vilaweb. A més de treballs en vídeo i televisió en Europa Press i Telecinco.

El 2023 va ser reconegut en el Miravisions amb el reportatge 'Tornar a començar a l'Espanya buidada', un relat sobre refugiats ucraïnesos que van arribar a Torre-xiva, un dels municipis amb menys de 100 habitants a la Comunitat Valenciana. Els seus orígens familiars en l'interior de Castelló l'han portat a dedicar els seus reportatges personals en temàtiques com el món rural, la despoblació i el sector primari.

Lidón Forés, actual comissaria del Projecte Fragments, és codirectora d’IMAGINÀRIA, Festival de Fotografia de Castelló, docent especialitzada en la tutorització de projectes fotogràfics i directora de Foto Suelta.