Animal Religion qüestiona la linealitat del temps en ‘Ahir’

Considerat com un dels grans renovadors del circ contemporani, Quim Girón va saber des del principi que el secret per explorar nous camins residia en l'atreviment, en llançar-se a per allò que ningú havia intentat abans. Al capdavant de la companyia Animal Religion al costat de Joana Serra i Joan Cot des del 2012, ha donat forma a nou espectacles on el circ es converteix en un immens camp d'experimentació, capaç d'albergar referències d'altres disciplines i de fer-les conviure en un mateix context amb total naturalitat.

Ahir, que es representarà a La Mutant els propers 19 i 20 de febrer, és l'últim salt al buit de la formació catalana. Una proposta on cos, llum, so, música, poesia i acrobàcia -a més de la paraula, utilitzada per primera vegada en tota la història de la companyia mitjançant la via del monòleg- componen un espectacle únic que reflexiona sobre el concepte de temps, qüestiona la seua linealitat i mira al passat com a font de respostes als dubtes del present.

Un plantejament que també converteix el circ clàssic en una eina amb la qual explorar nous conceptes: "Encara que des que vaig començar sempre he fet circ contemporani, la renovació part d’aquest abecedari que ofereix el circ tradicional", reconeix Girón. "En els meus records, porte tota esta precisió, dedicació i repetició de les formes que vaig aprendre a l'escola i que ara faig volar". La reivindicació del temps anterior arriba a tots els aspectes del muntatge, incloent una música que es fa en directe amb materials del passat i amb la utilització exclusiva d'instruments analògics.

Així mateix, els tres artífexs d’Ahir també reivindiquen la presència dels somnis com a motor de l'espectacle: "Ens fa viatjar a diferents universos on l'espectador es sentirà interpel·lat, tant a nivell de sensacions com de la seua pròpia imaginació.

Ahir és una oda a la imaginació tan necessària en estos temps, una peça dedicada a totes aquelles persones que, en algun moment, han buscat en el seu passat alguna resposta o anhel". Les representacions d'Ahir es completen amb una trobada pràctica amb professionals i estudiants dissabte al matí, dins de les activitats pedagògiques que es desenvolupen a La Mutant.