El cantautor valencià Rafa Xambó planteja "mantindre l'esperança del passat per a encarar-nos a l'abisme del present" en el seu nou àlbum

El cantautor valencià Rafa Xambó publica nou disc, La dansa d'un temps nou (Stanbrook Produccions), en el qual proposa "mantindre l'esperança del passat per a encarar-nos a l'abisme del present" davant un escenari de "pandèmia moral". "Només trobarem un bri de redempció en l'estima, l'empatia i la bellesa de l'art", considera el compositor en el seu seté disc, el primer en set anys.

L'àlbum consta de 12 cançons amb textos de Xambó i altres de Maria-Mercè Marçal, Manel Marí, Anna Montero i Txema Martínez, així com relectures de poemes i cançons de Salvador Espriu amb Raimon, Nâzim Hikmet amb Pete Seeger, Manel Marí amb Toti Soler, Woody Guthrie amb Jeff Tweedy, Ovidi Montllor i John Lennon. Xambó proposa com a cura per a "un temps terrible" de grans crisis la companyia dels seus mestres.

"Vivim un temps terrible en què la crisi civilitzatòria -ecològica, sanitària, econòmica i social-, la crisi de crisis, ens aboca a l'egoisme cínic o la desesperació. Però també podem aferrar-nos a viure en la resistència a la barbàrie i la dignitat personal com una nova forma de felicitat i d'alegria", planteja l'àlbum.

En el disc, en el qual hi ha una mescla de referències elèctriques, acústiques i electròniques, "la singularitat del resultat recau en la mirada amb la qual Rafa Xambó reinterpreta la cançó d'autor, el rock més elèctric, el folk genuí i suma el recurs a la música electrònica. Una proposta diferent de tot el que l'artista ha fet fins ara", assenyala la discogràfica.