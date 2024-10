‘Don Roberto’, ‘David’ i ‘Yo soy 451’, guanyadors dels Premis Mostra d’Alcoi, amb una menció especial per a ‘Rara Avis’

‘Don Roberto’, ‘David’ i ‘Yo soy 451’ han sigut les obres guanyadores dels Premis Mostra d’Alcoi que va tancar les seues portes el passat 25 d'octubre, i que també va tindre una menció especial per a ‘Rara Avis’. La XXXIII Fira d'Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana ha incrementat un 10% l'assistència de professionals del sector i ha congregat a vora 3.500 espectadors.

L’estrena d’un nou model de gestió del Premis Mostra d’Alcoi també ha donat un palmarès diferent. Per primera vegada, en lloc d’a través de la valoració dels programadors adscrits al Circuit Cultural Valencià, ha sigut un jurat qui ha tingut la responsabilitat de veure tota la programació, ponderar les virtuts de cada obra i prendre una decisió consensuada només acabar l’edició. De manera que es pot incloure la informació del palmarès com a part del balanç que l’equip de la Fira d’Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana i la regidora de Cultura, Elisa Guillem, fan d’aquesta fita que va concloure el divendres 25 d’octubre.

La distribuïdora d’AAEE Ana Sala; l’ex-tècnic de cultura de Picassent, Vicent Tronchoni; la directora del Festival de Teatre de Carrer de Vila-real, Sara Recatalà; l’actriu i presidenta de Protea (Plataforma Professional d’AAEE d’Alacant), Rosa Castillo; i Isabel Caballero, creadora i directora escènica, a més de directora artística de Cabanyal Íntim i l’Escorxador; han conformat el jurat que ha decidit atorgar el Premi Mostra de Teatre d’Alcoi per primera vegada a tres espectacles.

‘Don Roberto’, de la jove companyia Leamok ha sigut guardonat per “la innovació, l’atreviment i la seua honestedat en apropar-se a un públic jove, amb un llenguatge directe i provocador que també desemmascara les mancances de la professió teatral”, segons consta en l’acta emesa pel jurat i la direcció de la Mostra.

‘David’, de la companyia de llarga trajectòria Hongaresa Teatre, s’ha fet mereixedora del premi en paraules del jurat per “la qualitat del text i la direcció; per ser una proposta senzilla en recursos però efectiva escènicament, que està al servei de l’excel·lent interpretació dels actors; i per una extraordinària dramatúrgia que conta una història de gran impacte social”.

Mentre que ‘Yo soy 451’, de La Teta Calva, ha rebut el reconeixement per “la precisa i rica interpretació de l’actor, l’adaptació de la novel·la original, el bon aprofitament dels recursos escènics i per l’impacte emocional de la temàtica de l’obra”.

A aquestes distincions se suma la menció especial a l’espectacle de dansa ‘Rara Avis’, de Producciones Bucles, “per la seua implicació amb el públic, el control de l’espai i la capacitat per apropar la dansa a audiències més joves”, conclou el document oficial del palmarès.

S’incrementa així el nombre d’obres premiades, en este cas totes valencianes, per a donar l’oportunitat de rebre aquesta distinció a la tipologia diversa d’espectacles inclosa en la programació d’enguany, on ha augmentat la presència de nous llenguatges escènics i de joves creadors, junt a muntatges de gran format i creacions més íntimes de companyies de contrastada trajectòria.

“Ha estat molt complicat elegir i comparar entre obres de disciplines tan distintes com el circ o el teatre de text. I ponderar la valentia de propostes més emergents i innovadores enfront de creadors molt experimentats”, explica Isabel Caballero, membre del jurat. “Però crec que eixa diversitat és molt enriquidora per al públic i per als professionals que venen a la fira buscant espectacles per als seus municipis o sales privades, amb circumstàncies, públics i pressupostos molt diferents”, conclou la portaveu.

Increment de la participació

La XXXIII edició de la Fira d’Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana – Mostra de Teatre d’Alcoi, ha experimentat un increment del 10% pel que fa als professionals inscrits. I ha atret a vora 3.500 espectadors. Són dades que argumenten un balanç positiu per a la regidora de Cultura Elisa Guillem, tant pel que fa a l’experiència del públic com dels professionals. Guillem apunta “la importància de prendre consciència del paper que desenvolupa la Mostra en la descentralització cultural dins de la Comunitat Valenciana i de la seua rellevància, a nivell autonòmic i nacional”, recordant que del 21 al 25 d’octubre han conviscut a Alcoi professionals de l’escena procedents de regions com Balears, Múrcia, Madrid, Catalunya, Castella Lleó o Extremadura, entre d’altres.

El nou director de la Fira, Josep Policarpo, també està satisfet amb la recepció de les novetats testades en la programació del 2024: “la meua intenció ha sigut reprendre tot el treball que ha fet al llarg de tants anys Miquel Santamaria i, sense perdre l’essència de la Mostra, obrir nous camins i apostar per la innovació”.

Un d’eixos nous camins ha sigut el treball amb els públics joves a través d’activitats de mediació. Alguns dels creadors han fet visites als centres educatius per explicar a l’alumnat la seua feina. També s’han fet col·loquis en acabar les representacions concertades amb centres educatius per atendre les preguntes dels espectadors. I s’han mostrat les bambolines i la dotació tècnica del Teatre Calderón a estudiants d’Audiovisuals. Experiències que han despertat molt d’interès entre els educadors i que han obtingut una gran resposta: per primera vegada s’han sumat al públic de la programació d’aquesta fira prop de 900 adolescents i joves.

Una línia que Mª Ángeles Marchirant, de la distribuïdora a+Soluciones Culturales, valora molt positivament per la captació de nous espectadors i la divulgació dels perfils tan diversos dels treballadors de l’escena. “Hem comentat entre els companys assistents a la fira que ha sigut una edició molt interessant perquè deixa entreveure el marge de creixement que encara té per davant la Mostra de Teatre d’Alcoi. És molt difícil prendre un projecte assentat per a fer-lo evolucionar. Però les activitats de mediació, l’obertura a espais no convencionals de representació, la voluntat de reprendre el contacte directe amb el carrer, la pròpia visibilitat d’esta edició han refrescat el model amb encerts molt significatius”, afirma Marchirant.

Del 21 al 25 d’octubre, L’Espai Pro ha ofert quatre activitats específiques per a dinamitzar el sector, com ara una ronda de negocis, la presentació d’una proposta de nou model de Circuit Cultural Valencià consensuat per 10 associacions professionals i del Programa Trànsit de la Xarxa Alcover que busca sinèrgies entre regions, així com una taula redona al voltant d’un tema clau com les audiències.

Unes sessions que s’han sumat a l’exhibició a programadors de una selecció d’espectacles amb les creacions més recents i interesants de la diversa escena valenciana. De la que també han gaudit molts alcoians, amb una notable assistència, fruït de la tradició escènica a la ciutat.

“Hem de processar tota la informació que hem anat recollint aquests dies, compartir impressions entre l’equip i amb el sector, per a impulsar la Mostra i millorar el seu posicionament autonòmic i nacional perquè estem convençuts del seu potencial”, reconeix el director, qui expressa l’agraïment pel treball realitzat per tot el personal que fa possible transformar Alcoi en un teatre durant cinc jornades.