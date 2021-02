Els editors valencians i Cedro col·laboren per a enfortir digitalment el respecte a la propietat intel·lectual

L’Associació d’Editors del País Valencià (AEPV) i Cedro (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics), s'han unit per a desenvolupar iniciatives digitals que enfortisquen el respecte de la propietat intel·lectual del sector editorial valencià.

En aquest marc col·laboratiu, el pròxim 19 de febrer, les dues entitats duran a terme una sessió formativa virtual dirigida als editors associats a l’AEPV. Durant aquesta jornada, es presentaran noves eines digitals que els ajudaran a conèixer, d'una forma més eficaç i amb major transparència, la traçabilitat de l'ús de les seues obres.

En concret, en aquest seminari web s'abordarà el servei antipirateria SAR (Servei Automàtic de Report), un identificador de contingut d'obres que es basa en la creació i comparació d'empremtes digitals.

Aquest sistema, que no presenta cap cost per als editors, funciona a través d'una App, d'una API o a través d'un servidor SFTP. La sessió, que començarà a les 12.00 hores i serà impartida per Pedro Sánchez, cap del Departament de Socis de Cedro, es podrà seguir mitjançant la plataforma Zoom. Quant a les inscripcions, es realitzaran mitjançant l’AEPV, informen en un comunicat.

Per a Sánchez, “aquest tipus de col·laboracions són molt importants per a fer efectius tots els serveis que des de CEDRO hem ampliat o desenvolupat durant els últims anys”. A més, afig que “el nostre objectiu sempre és avançar en el respecte als drets de propietat intel·lectual d'autors i editors en el món digital, actuant com a supot a aquests perquè això succeïsca”.

D’altra banda, Àfrica Ramírez, presidenta, de l’AEPV, considera que la formació "és molt important per a totes les professions, però probablement resulta especialment necessari per al sector editorial, que està en constant moviment i necessita un reciclatge continu”.

“La propietat intel·lectual és un bé molt preuat per a les editorials, especialment, ara, en l’era d’Internet”, apunta Ramírez. En aquest sentit, recorda que els escriptors i les escriptores han de protegir “l’originalitat del seu treball i el seu saber fer”. D’igual manera, la presidenta de l’AEPV ressalta que la propietat intel·lectual “defensa, per exemple, el dret moral, un dret irrenunciable per a qui ha creat una obra. També protegeix els drets d’explotació que l’autor prèviament ha cedit a una editorial”.

Per tant, per a la representant dels editors valencians, la col·laboració entre CEDRO i l’AEPV “resulta molt rellevant i com a tal s’ha mantingut al llarg del temps” Així, defineix CEDRO com una institució “que ens permet defensar els nostres drets com a editors i els dels autors i ens ajuda a cobrar pel nostre treball”.

Sobre Cedro i l’AEPV

Cedro és una associació sense ànim de lucre d'autors i editors de llibres, revistes, periòdics i partitures, editades en qualsevol mitjà i suport. El seu objectiu radica en representar i defensar els legítims interessos d'autors i editors de llibres i publicacions periòdiques, facilitant i promovent l'ús legal de les seues obres.

Respecte a l’AEPV, fundada en 1990, integra a 65 editorials i està centrada en tasques com la defensa, promoció i difusió de l'edició de llibres i publicacions; la interlocució davant els poders públics o la formació i assessorament dels seus membres.