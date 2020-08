El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola conclou amb èxit la seua XXV edició

El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola va concloure el passat dimarts dia 12 d'agost la seua XXV edició, que ha tornat a confirmar que és un referent entre els festivals de música antiga malgrat totes les limitacions d'una edició marcada per la crisi sanitària de la COVID-19

Més de 1300 espectadors en total han pogut assistir als 13 concerts de la programació, 10 per a públic adult i 3 propostes familiars. Gran part dels espectacles programats van exhaurir les localitats disponibles. Dels grups participants en l'edició d'enguany, 7 n'eren valencians. A més, s'ha comptat amb una formació catalana, una aragonesa i dues andaluses.

Leonardo Marqués, director del Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola, ha explicat que "celebrem l'alegria d'haver pogut viure el retrobament del públic i els intèrprets en directe en una edició especial per les circumstàncies, però que ha sigut tot un èxit per la resposta del públic i per l'altíssim nivell dels grups participants. També ha sigut una alegria poder comptar amb el Cor de la Generalitat, que tornava al festival després de 16 anys".

Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l'Institut Valencià de Cultura, ha afegit que "ha sigut una edició molt atípica, però s'ha demostrat que es pot fer cultura segura. Cal donar les gràcies al públic, que ha omplit l'aforament permés en la gran majoria dels concerts, i també als artistes, que han donat el millor de si mateixos. Aprofitem també per a convidar tothom a l'edició 25 +1, de l'any que ve, en la qual esperem poder portar a terme totes les celebracions del primer quart de segle del festival".

A causa de les condicions de mobilitat dels artistes internacionals per la pandèmia de la COVID-19, es va adaptar la programació reforçant-la amb gran presència d'actuacions d'agrupacions valencianes de gran nivell gràcies al pla 'reaCtivem', i també amb més actuacions familiars. D'aquesta manera, el Festival ha comptat amb veus valencianes destacades, com Èlia Casanova, Premi Carles Santos de la Música Valenciana al millor disc de recuperació del patrimoni musical, o Mara Aranda en un espectacle familiar.

Per tal de garantir la seguretat dels espectacles, l'aforament dels espais es va reduir al 50 %, amb separació entre les localitats. A l'escenari, els intèrprets també estaven situats amb una separació de metre i mig entre ells.

El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola, que s'ha celebrat del 3 al 12 d'agost amb un total de tretze concerts està organitzat per l'Institut Valencià de Cultura, amb la Diputació de Castelló i l'Ajuntament de Peníscola.