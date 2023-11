Juan Luís Arsuaga, Juan Eslava Galán y Espido Freire encabezan la quinta edición de Torrent Històrica

El festival literario Torrent Històrica regresa a la capital de l'Horta Sud del 15 al 19 de noviembre, con un cartel encabezado por el paleoantropólogo y divulgador científico Juan Luis Arsuaga, o los tres ganadores del Premio Planeta Luz Gabás, Espido Freire y Juan Eslava Galán. Este festival incluirá clubes de lectura, encuentros con autores, personajes fuera de las páginas y presentaciones de libros.

Anna Moner e Iván Carbonell serán los representantes de la literatura en valenciano, mientras que Javier Negrete, Susana Martín, Ramón Palomar, Juanjo Braulio y Javier Alandes completan la nómina de autores invitados. El teatro también tendrá su espacio en la jornada inaugural del festival con Cartas vivas, de la mano de Carmen Laforet y Elena Fortún.

“Torrent Històrica se ha consolidado como uno de los festivales literarios de referencia en todo el país y uno de los grandes reclamos de nuestra ciudad, donde cada año tenemos la suerte de poder contar con grandes figuras del panorama local, nacional e internacional, y una programación de actividades que destaca por su calidad y su variedad”, ha comentado el concejal de Cultura, Aitor Sánchez.

Por su parte, el director de Torrent Històrica, Santiago Álvarez, ha declarado que “sin duda se trata de la mejor edición del festival, y me atrevería a decir también que estamos hablando de la mejor programación literaria de la temporada en toda la Comunitat Valenciana”.

El festival podrá seguirse al completo a través del canal de YouTube de Torrent Histórica, al igual que en las anteriores ediciones, y la programación completa puede consultarse en www.torrenthistorica.com

El miércoles 15 de noviembre, las 20:00h, en el Auditori de Torrent tendrá lugar la representación teatral Cartas Vivas, con dramaturgia y dirección de Paula Paz, y protagonizada por Paula Rodríguez y Elena Sanz. Este montaje teatral en una propuesta escénica que llega a España desde el Cervantes Theatre de Londres y que parte del epistolario de Carmen Laforet y Elena Fortún incluido en De corazón y alma y del proyecto cartasvivas.org, cuya intención es destacar a las escritoras más relevantes de la literatura española del siglo XX.

La conversación titulada 'Amar a través del tiempo', con la escritora Luz Gabás, abrirá los encuentros con autores el jueves a las 19:00h. Gabás es la escritora de Lejos de Louisiana, novela con la que ganó el Premio Planeta en 2022. Es autora de cinco novelas entre las que destaca Palmeras en la Nieve, un bestseller que terminó en la gran pantalla con gran éxito de público y crítica.

Thrillers que hacen historia es el título del segundo encuentro programado para el jueves a las 20:00h, que contará con la presencia de Javier Negrete y Susana Martín Gijón. Javier Negrete es uno de los escritores más reconocidos de novela histórica y fantástica, y ha sido premiado con galardones tan distinguidos como el Premio Minotauro o el Espartaco. Su última novela es Los idus de enero, publicada este mismo año. Susana Martín Gijón es la autora de la exitosa trilogía de la inspectora Camino Vargas y ahora deja el género negro para hacer su primera incursión en el thriller histórico con La Babilonia, 1580, ambientada en la Sevilla de nuestro Siglo de Oro.

Juan Luis Arsuaga, Cónsul Honorario

El día 17 de noviembre, a las 19:00h, tendrá lugar la mesa titulada 'Nuestros héroes', donde Juanjo Braulio y Javier Alandes desgranarán cómo tratamos a los personajes más destacados de nuestra historia. Juanjo Braulio es periodista especializado en información política y como escritor ha publicado tres novelas, algunas llevadas a la gran pantalla, siendo En el nombre del poder su última obra donde retrata a la familia Borja. Javier Alandes trabaja como formador y conferenciante en emprendimiento. Tras unas novelas donde ha integrado la Historia con el mundo del arte, nos propone ahora La última mirada de Goya, su nueva investigación histórica.

Y una hora más tarde, a las 20, el conocido paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga será el protagonista del encuentro Siete millones de años de evolución. Arsuaga acaba de publicar Nuestro Cuerpo, un libro donde vuelca todo su conocimiento sobre los mecanismos que hacen de nuestro cuerpo algo único, fascinante y paradójicamente desconocido. Juan Luis Arsuaga recibirá el premio ‘Cónsul honorario’ de Torrent Històrica en reconocimiento a su indiscutible aportación a la cultura y, de esta manera, se unirá a la exclusiva lista de artistas distinguidos con esta mención, tales como Santiago Posteguillo, Rosa Montero o Carmen Posadas. Tras la conversación, el público asistirá a la actividad ‘Personajes fuera de las páginas’, donde la ficción salta de la novela al escenario por una performance única ejecutada por la compañía de teatro local Coturno.

El sábado por la mañana Ramón Palomar estará en la Biblioteca Metro en el club de lectura sobre El novio de la muerte, su última novela, que nos lleva del franquismo de los años 50 hasta la ruta del bakalao y el tráfico de mescalina. Por su parte, Juan Eslava Galán visitará al club de lectura de la Asociación de vecinos de El Vedat, donde se abordará su exitosa serie de la Historia contada para escépticos, cuya última entrega versa sobre la Revolución Francesa.

Por la tarde se celebrarán tres encuentros con autores. A las 18:00h, Anna Moner e Iván Carbonell protagonizarán el encuentro titulado ‘El repte d’escriure el passat’, en el que se abordará la memoria histórica del siglo XX en España. La artista plástica y escritora, Anna Moner, quien suma en su haber prestigiosos galardones de literatura en valenciano como el Enric Valor o el Ciutat d’Alzira, presentará su thriller histórico La por de la bèstia. Iván Carbonell, por su parte, es filólogo y escritor de novela juvenil y para adultos, donde ha ganado premios como el Enric Valor -con la novela La balada de la frontera-, el Isabel de Villena o el premio Ciutat de Torrent

Una hora más tarde, a las 19:00h, será el momento de escuchar a Espido Freire, escritora y creadora en todos los medios narrativos, y ganadora del Premio Planeta, Azorín, el Ateneo de Sevilla o el del Ateneo literario de València. En el encuentro titulado ‘Nosotras y nuestra historia’, Freire hará un repaso a su última propuesta editorial, La historia de la mujer en 100 objetos, que rescata un universo condenado al silencio por los historiadores tradicionales.

Juan Eslava Galán, premio Planeta, Ateneo de Sevilla y premio Fernando Lara, será el encargado de cerrar los encuentros del festival con último encuentro a las 20:00h bajo el titulo Libertad. Igualdad. Fraternidad, que acercará al público a su última obra sobre la Revolución Francesa y su influencia en la historia contemporánea.

El club de lectura de Torrent We read in english, dirigido por con la escritora británica Annie Lyons, clausurará esta edición del festival con una actividad focalizada en su novela El club de lectura del Refugio Antiaéreo The air raid book club.