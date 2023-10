La Maria és la gran guanyadora dels premis Ovidi 2023 en els què es va retre homenatge a la trajectòria de Raimon

La Maria, aconseguint tres de les quatre nominacions que tenia, ha estat la gran guanyadora dels Premis Ovidi 2023, en una cerimònia que s'ha celebrat a Xàtiva i s'ha homenatjat a Raimon per la seua trajectòria musical.

La Maria, amb el premi d'artista revelació, ha demostrat el nou fenòmen de la música en valencià, que a més ha obtingut els premis de millors arranjaments pel disc 'Assumpció' (Propaganda pel Fet!) i millor cançó per 'Mon vetlatori'.

Entre els artistes destacats també en la gala Carles Dénia ha obtingut dos premis, aconseguit els de millor disc de cançó d'autor per 'Mussol' (autoeditat) i millor lletra per 'Ara o mai'.

La resta de guardons han sigut el de millor disc de pop per Ona Nua amb 'Superpop' (Onanua produccions); millor disc de rock per Josu Miró amb 'La llum' (La Fera CC); millor disc de folk per Pep Gimeno 'Botifarra' amb 'Ja ve l'aire' (El Mico Entertainment); millor disc de hip-hop i electrònica per Sa Pena amb 'Principis' (autoeditat); millor disc de mestissatge per Maluks amb 'Cor i foc' (Propaganda pel Fet!); millor disc per a públic familiar per Canta Canalla amb 'Pim pam pum' (autoeditat); millor videoclip per VerdCel amb 'Mitja lluna i l'estel' (a contracor); i millor disseny per L'actor Secundari amb 'L'actor Secundari i l'eco dels passos en fals' (Albert Domènech). A més a més també es va el premi al suport de la música en valencià a l'ex diputat provincial de Cultura de Compromís Xavi Rius, i el premi extraordinari a l'activista Josep Vicent Frechina.

Pel que fa a l'homenatge a Raimon el cantautor xativí no va poder ser a la cerimònia, però va estar homenatjat també a través de diferents intèrprets com La Maria, Abraham Rivas, Pep Gimeno Botifarra, Feliu Ventura & Mireia Vives que van versionar temes del cantant del carrer Blanc.