Una nit de cinema valencià protagonitza la primera jornada de ‘Oh! La cultura’

Una nit de cinema valencià a Castelló i Alacant marcarà l’inici aquest dimecres 22 de juliol de la nova proposta ‘Oh! La cultura’, un cicle en viu organitzat per la Conselleria de Cultura, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura. Les projeccions tindran lloc al claustre del Museu de Belles Arts de Castelló i a la Casa Mediterráneo d’Alacant a les 22.00 hores, i l’entrada serà gratuïta.

Aquesta jornada obri una programació de cultura en viu a les tres capitals valencianes en què els assistents podran gaudir d’espectacles de música, dansa, cinema i circ, del 22 al 26 de juliol. L’objectiu és que la ciutadania s’anime a tornar a viure en pell pròpia la cultura i les emocions que només es generen amb els espectacles en viu, sense deixar de banda els protocols de seguretat i higiene sanitària.

‘Vivir dos veces’ i ‘Pies y corazones’, a Alacant

La programació de la proposta ‘Oh! La cultura’ té la seua primera parada a Alacant amb la projecció de la pel·lícula Vivir dos veces, dirigida per Maria Ripoll, i del curtmetratge Pies y corazones, del director valencià Adán Aliaga.

La nit començarà amb la projecció del nou curtmetratge d’Aliaga, que prèviament serà presentat davant del públic assistent a Casa Mediterráneo pel mateix director de Sant Vicent del Raspeig.

Pies y corazones, que té el suport en la producció de l’IVC, presenta la història de Lola, una xica de 36 anys que viu a Alacant però es desplaça a Benidorm per a lligar amb homes borratxos per a fer-los creure que han lligat i poder robar-los. No té res a perdre. En la seua vida només té l’amistat de Marisa, una dona malalta, i la seua gosseta Lupita. Les dues s’ajuden mútuament. Lola pateix un trastorn límit de la personalitat que afecta la seua manera de pensar, percebre la vida i relacionar-se amb els altres. La seua vida s’esfondra quan Marisa li diu que ja no la necessita perquè arriba la seua filla per a estar amb ella.

En acabar la projecció del curt, el públic podrà gaudir de Vivir dos veces (2019), el darrer llargmetratge de la directora Maria Ripoll. Aquesta pel·lícula està protagonitzada per Oscar Martínez, Inma Cuesta, Mafalda Carbonell i Nacho López, i va arrasar en els II Premis de l’Audiovisual Valencià amb sis guardons, entre els quals va guanyar el premi a millor pel·lícula i el premi a millor guió.

La pel·lícula conta la història d’Emilio, un malalt d’Alzhèimer, la seua filla Julia i la seua neta Blanca, que emprenen un viatge absurd i alhora revelador. Abans que a Emilio li falle la memòria definitivament després de ser diagnosticat amb Alzhèimer, la família l’ajudarà a buscar l’amor de la seua joventut. En el camí trobaran l’oportunitat d’una vida nova i sense paranys. Decisions discutibles i contratemps els portaran a enfrontar-se als enganys sobre els quals han muntat les seues vides.

‘La innocència’ al claustre del Museu de Belles Arts de Castelló

Per la seua banda, el claustre del Museu de Belles Arts de Castelló acull la projecció de la pel·lícula La innocència (2019), de la directora de Traiguera, Lucia Alemany, obra que va aconseguir tres guardons en els II Premis de l’Audiovisual Valencià l’any 2019, incloent-hi el de millor direcció. Aquesta pel·lícula té la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura.

El llargmetratge, rodat a la localitat natal de la directora, està protagonitzat per la jove actriu, també castellonenca, Carmen Arrufat, que va ser la guanyadora del premi a millor actriu principal en els mateixos guardons. A més a més, la jove de 17 anys va rebre la nominació a millor actriu revelació en els Premis Goya 2019 per aquest treball.

Arrufat interpreta Lis, una adolescent que somia convertir-se en artista de circ i escapar del seu poble, tot i que sap que, per a aconseguir-ho, haurà d’enfrontar-se als seus pares. Com és estiu, Lis es passa el dia jugant al carrer i flirtejant amb el seu xic, uns anys més major que ella. La xafarderia dels veïns l’obliga a mantindre aquesta relació en secret per tal que els seus pares no se n’assabenten. Una relació que canviarà la seua vida per sempre.

Podeu trobar tota la programació de la proposta ‘Oh! La cultura’, així com les entrades per als espectacles, en el seu espai en el web de l’IVC.