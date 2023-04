Poesia, feminisme, distopies i l’aposta pels nous lectors: la Fira del Llibre de València obri les portes amb rècord de casetes

Una dona solca l’univers en una barca. En el seu viatge l’acompanyen multitud de llibres, obres de què broten plantes. El cartell de Laura Pérez, inspirat en El remer, de Joaquim Sorolla, il·lustra la 58 edició de la Fira del Llibre de València, que inunda de pàgines els Jardins de Vivers des de dijous. El certamen arranca aquest 27 d’abril i es prolonga fins al 7 de maig, en una cita a què llibreters i editors acudeixen amb optimisme. Després d’un Sant Jordi amb bon acolliment, el gremi valencià espera mantindre l’estirada aquesta primavera, conjuminant les novetats editorials amb presentacions d’autors consolidats i biblioteca de fons d’armari.

Aquesta edició comptarà amb 120 casetes i 70 expositors, una xifra rècord en presència per a l’edició valenciana. Per primera vegada les llibreries i les editorials compartiran espai en les casetes i, també per primera vegada, s’ha convidat la Fira Internacional del Llibre de la ciutat de Nova York (FILNYC) a compartir l’esdeveniment. Organitzada per l’Institut d’Estudis Mexicans de Nova York, té com a objectiu promoure el castellà als Estats Units, així com el contacte directe entre lectors, autors i editorials. A la cita acudiran també els programes culturals de la radiotelevisió pública valenciana, que consoliden la seua presència: la ràdio d’À Punt emetrà en directe el magazín Pròxima Parada el dia 27; el dissabte 29 La Colla i el diumenge 7 el magazín Podríem fer-ho millor.

Entre els autors que participaran l’organització destaquen noms com Ferran Torrent, Martí Domínguez, Raquel Ricart, Marta Orriols, Imma Monsó, Marta Pessarrodona, Andrea Genovart, Maria Josep Escrivà, Jaume Subirana, Gemma Pasqual, Josep Piera, Sebastià Alzamora i Enric Soria. Així mateix destaquen signatures i presentacions com la del dietari de Lourdes Toledo Lluny d’Amèrica, amb la resta dels autors guardonats amb els premis literaris Ciutat de València, que es farà el 3 de maig a la Sala 2 del Museu de Ciències Naturals, en el recinte de Vivers.

En aquesta ocasió el Gremi de Llibrers premia els escriptors Elvira Lindo i Josep Piera, aquest últim guardonat fa poc amb el Premi d’Honor de les Lletres catalans. Entre els clubs de lectura l’organització destaca el de Víctor del Árbol, per a narrativa en castellà i Raquel Ricart per al club de lectura en valencià; llengua que tindrà quasi la meitat de la presència en el certamen.

La fira augmenta la presència de poesia valenciana, que l’organització situa com a punt clau en aquesta edició. A més de l’homenatge a Vicent Andrés Estellés en el 30 aniversari de la seua mort, la Fira ha organitzat actes amb Àngels Gregori, Maria Josep Escrivà, Marc Granell i Josep Lluís Roig, que presentaran i signaran les seues últimes publicacions.

A la caça del lector jove, en aquesta segona edició emmarcada en la normalitat, el certamen potencia temes com el feminisme, la distopia, la novel·la negra o la novel·la gràfica. Per buscar els primers lectors, s’han programat nombrosos clubs de lectura infantil i juvenil, a més de signatures –com la d’Ana Campoy i Eugenia Ábalos–, així com tallers literaris i d’escriptura, com el taller de lettering de Rubio.

El món de la il·lustració també tindrà un espai de reconeixement als Vivers. L’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) farà l’exposició Utopies, “una invitació a la reflexió i la imaginació d’altres futurs possibles, que gira al voltant dels conceptes de justícia, diversitat, sostenibilitat i reivindicació”. L’associació ha instal·lat uns tòtems que romandran els onze dies per formar un recorregut pel recinte que convide al pensament.