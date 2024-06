Sagunt a Escena fusiona tradició i innovació en una edició que comptarà amb Nacho Duato, Victoria Abril, El Brujo o Joaquín Reyes

El festival Sagunt a Escena, organitzat per la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), aconseguix la seua 41 edició este mes d'agost amb una programació on les obres mestres del teatre clàssic es reimaginen a través d'una lent contemporània amb un enfocament innovador que busca retre homenatge als textos originals i explorar nous significats que connecten amb el públic modern.

La programació ha sigut presentada este dilluns en roda de premsa per la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Paula Añó; la coordinadora artística de Teatres de la Diputació de València, Marylène Albentosa; l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno; i la directora artística de Sagunt a Escena, Inma Expósito.

Darío Moreno que declarat que en el Teatre Romà de Sagunt es duen a terme diferents actes vinculats amb el passat romà del municipi, però Sagunt a Escena continua sent i sempre serà “el referen”. Així mateix, l'alcalde de Sagunt ha explicat que este festival té un «impacte definitiu» en l'àmbit econòmic i turístic: “Sagunt a Escena és una oportunitat perquè no sols la gent de la Comunitat Valenciana, sinó d'Espanya i, fins i tot, de la resta del món puga vindre i conéixer-nos”.

Durant la presentació, Paula Añó ha volgut valorar la “gran faena feta perquè la celebració d'este festival siga possible. Perquè s'alce el teló, perquè els artistes brillen, perquè hi haja art en un entorn com este es necessita un treball tècnic previ, escometent les obres de manteniment i estructurals precises per a garantir la seua celebració amb totes les garanties”, ha destacat. Entre estes actuacions, Añó ha assenyalat que s'ha donat solució al sistema d'il·luminació del Teatre Romà.

Quant al contingut de la programació, la secretària autonòmica ha destacat “la bona salut de la qual gaudix el festival, que en esta edició compta amb una variada programació en castellà i valencià, per a tots els públics, que estem segurs tindrà un molt bon acolliment per part del públic”.

Per la seua banda, des del punt de vista artístic, la directora de Sagunt a Escena, Inma Expósito, ha destacat que el festival “busca interpel·lar a l'espectador de manera constant a través dels clàssics, llegir en la memòria universal del teatre allò que volem saber d'esta actualitat que sembla ja definitiva”.

Veterans de la interpretació

En esta edició, la cita estival celebra la trajectòria i el llegat d'alguns dels més grans noms de la interpretació al nostre país. Així, la inauguració l'1 d'agost serà a càrrec d'un dels valencians amb major projecció internacional, Nacho Duato, que torna als escenaris d'Espanya a través de la seua jove formació, amb la qual recupera algunes de les seues creacions més icòniques: Jardí Tancat, Duende i Na Floresta.

El 2 d'agost, la reconeguda companyia castellonenca de teatre de carrer Visitants encendrà la seua Mascletà poètica en la Glorieta, una proposta escènica participativa creada per a generar una catarsi col·lectiva.

El 3 d'agost els prendrà el relleu en el Teatre Romà Rafael Álvarez 'El Brujo', que torna a Sagunt amb Iconos o la exporación del destino, un monòleg d'humor que reflexiona sobre el destí en la tragèdia grega.

Així mateix, els dies 17 i 18 d'agost, Victoria Abril se'n pujarà a les taules del Teatre Romà amb una revisitació del temut monstre de l'antiguitat amb cabells de serp i mirada petrificadora, Medusa.

Mirar els clàssics amb ulls de hui

Sagunt a Escena celebra l'eternitat dels clàssics a través d'una visió actual, com així succeïx el 8 d'agost amb Les Troianes. Fucking Nowhere, la producció pròpia del IVC que apel·la a l'audiència sobre els horrors lligats als conflictes bèl·lics a partir d'una tragèdia d'Eurípides.

També a voltes amb la guerra, la comèdia La Paz, programada el 22 d'agost, lliga el teatre de Francisco Nieva i el d'Aristòfanes en una producció del Festival de Mèrida i Pentación protagonitzada per Joaquín Reyes i Ángeles Martín.

El 24 agost, l'audiència del Teatre Romà assistirà a una adaptació teatral del clàssic literari de Joanot Martorell Tirant lo Blanch, a la qual Màrius Serra dona una perspectiva trencadora i actual. L'espectacle inaugurarà el Festival Grec i és una coproducció amb el Teatre Romea.

Dansa mixta i música jove

Completen la programació en l'edifici històric dos propostes que plasmen la multidisciplinarietat en la programació. D'una banda, el 10 d'agost, el Teatre Romà acollirà el punt final de la gira del primer àlbum de la cantautora de La Palma Valeria Castro, Con cariño y con cuidado.

D'altra banda, el 14 d'agost, el coreògraf Sharon Fridman unirà el seu talent i estil als del ballador flamenc Eduardo Guerrero. Junts han teixit una història de desamor en Jondo. Del primer llanto, el primer beso. La cantaora Carmen Linares participarà com a artista convidada.

Off Romà

El festival també s'expandirà pels carrers, les places i els centres culturals de Sagunt en el seu apartat Off Romà. Este element distintiu del festival acosta la seua programació alternativa de manera gratuïta.

Així, el mateix 1 d'agost, Trumpetz s'encarregarà d'una acció musical en la pujada al castell que servirà de festa de benvinguda al festival. També farà una aportació musical a la programació Colomet, el 23 d'agost en la Glorieta, una figura prometedora en el panorama del pop i la música urbana valenciana, acompanyada per Esther, una altra jove promesa de Vinaròs.

Sagunt balla

Com en anteriors edicions, Sagunt a Escena convida el públic a viure la dansa des d'una perspectiva pròxima amb una sèrie de peces que destaquen per la seua proximitat i la connexió directa amb el públic.

El 7 d'agost, Christine Cloux reivindicarà a la Casa dels Berenguer el paper de la dona madura en l'àmbit de la dansa professional amb el seu sol Corps Seul. Per la seua part, La Majara proposa una Verbena en la Glorieta el dia 25, com a tancament a la programació. Eixa nit acabarà amb el diyéi set de Dj Madnel, que amenitzarà amb la seua música la fi de festa, acompanyat de dos ballarines.

Benvinguts a l'espectacle més gran del món

La secció Off Romà també es caracteritza per reunir propostes que destaquen per la innovació en les arts circenses. Així, el 4 d'agost, Siroco Cia. i Sophie Acosta representaran en la Glorieta el seu L'appel du vide; Bucraá Circus porta el dia 11 el seu espectacle de clown i teatre gestual El gran final en la Glorieta; i Capità Spriki estrenarà la versió de carrer de El equipo estupendo el 15 d'agost en la Glorieta.

La proposta de Ganso & Cia, Welcome & Sorry, és una comèdia gestual, en clau de clown, que visibilitza l'ofici teatral. La cita serà el 16 d'agost en el Centre Cívic. Finalment, La Trócola escenificarà R.E.M en el Triangle Umbral el 18 d'agost. Es tracta d'un viatge al món dels somnis, una reflexió i un treball de recerca d'objectes en clau de circ.

Enguany, com a novetat s'incorporen nous espais de representació. Així, el 9 d'agost la Cia. Anna Mateu ens parlarà en l'Antiga Moreria de tots els factors que estan posant en perill l'Albufera, en Arròs. Per la seua part, el dia 21, Llum de Fideu representarà Sfumato, una reflexió itinerant sobre les relacions que establim amb altres espècies en l'espai públic. Podrem veure-ho en La Gerència.

Sagunt a Escena és un festival organitzat per l'Institut Valencià de Cultura amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sagunt i l'àrea de teatres de la Diputació de València. En la seua 41 edició, se celebra de l'1 al 25 d'agost de 2024 en el Teatre Romà i altres espais de Sagunt.

El festival compta amb el patrocini de Sagunt és Viu, la regidoria de Turisme de Sagunt, Turisme Comunitat Valencaiana, Caixa Popular, l'Autoritat Portuària de València, Saggas i Fertiberia. A més, col·laboren Adetursa, NPS, València Plaza, Coca-Cola, Rodalia Renfe, Adif i Tiendas de la Estación.