Santiago Auseron torna al Palau de la Música amb el seu nou projecte ‘La academia nocturna’

Santiago Auserón torna al Palau de la Música, per a presentar al públic valencià, el pròxim 15 de setembre a la Sala Iturbi, a les 20.00 hores el seu nou projecte La Academia Nocturna, en el qual reelabora en directe algunes de les millors cançons de la seua fecunda trajectòria professional.

D'aquesta manera, Auserón torna a la Sala Iturbi després del concert simfònic “Vagamundo” amb l'Orquestra de València i la seua participació amb Juan Perro en el 20 Festival de Jazz, tots dos el 2016, així com enguany en el concert de celebració del 125 Aniversari de la Sgae. El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacat que “estem implementant una programació diversa, de qualitat i que agrade a tota mena de públics, i res millor després del parèntesi estiuenc que gaudir del nou projecte de Santiago Auserón, i poder gaudir d'un espectacle que revisitarà des d'una òptica nova els seus temes emblemàtics de Radio Futura i de Juan Perro, al costat d'uns altres de nova factura”.

I és que el cantant aragonés estarà acompanyat per un brillant grup de músics de gran nivell, que saben crear atmosferes de gran riquesa sonora i connectar amb el públic. En un escrit en els seus perfils en les xarxes socials, presenta el seu nou projecte com “un taller de creació i aprenentatge musical itinerant…, el tret predominant d'esta creació en directe és l'energia comunicativa, amb atenció especial al ritme ballable». Així, el rhythm & blues, el jazz, el rock i el soul es funden en La Academia Nocturna amb els sons del Carib i amb la tradició lírica espanyola més brillant. Es tracta d'una banda de primer nivell, ideal per a fer gaudir a les grans audiències.

El públic ja pot comprar les seues entrades en les taquilles de l’auditori i en la web www.palauvalencia.com

Un concert inclòs en la programació paral·lela a la simfònica i de cambra de l'auditori valencià, a la qual seguirà la ja anunciada visita d'un altre gran artista com és Víctor Manuel, qui actuarà al Palau dos setmanes després, el 26 de setembre, amb l'Orquestra de València i la Coral Consortium Vocale Valentiae, així com la mateixa banda del cantautor, amb la direcció de Joan Albert Amargós.