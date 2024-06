‘Sobreviure a l’incendi’, el documental de Zoo que vorà la llum a la tardor

La productora valenciana Ambra Projectes Culturals, anunciava ahir en les seues xarxes socials el documental sobre la banda valenciana, Zoo, que vorà la llum a la tardor.

‘Sobreviure a l’incendi’ és el títol d'aquest llargmetratge, dirigit per Josep Pitarch, on es repassa la trajectòria de la banda, des dels seus inicis fins al seu comiat el 13 de juliol a Gandia.

A través dels ulls dels protagonistes, el documental explora el camí d'aquest col·lectiu musical que va més enllà de la música i que ha deixat una profunda petjada en el panorama cultural estatal.

Ambra P.C ha dedicat al voltant d'un any a la realització d'aquest llargmetratge, acompanyant a la banda en la seua última gira, formant part d'alguns dels seus moments més personals. Al llarg del relat, es combinen imatges d'arxiu inèdites amb gravacions en viu realitzades durant aquests mesos en què l'equip de rodatge ha sigut part de la banda.

Zoo compartia la notícia en les seues xarxes socials quan només queden uns dies per a arrancar amb l'última tanda de la seua Gira Epíleg, que comença amb el triplet a la madrilenya sala ‘La Riviera’ el 27, 28 i 29 de juny (amb tot esgotat des de fa mesos) i que continuarà amb l'Alterna Festival el 6 de juliol i acabarà a casa, a Gandia, el pròxim 13 de juliol.

Ambra P.C, la productora audiovisual de Gandia, va ser fundada fa deu anys a partir de la llibreria homònima de la capital de la Safor. Com a productora es va especialitzar en documental de recuperació de memòria democràtica i de promoció cultural i musical. Per alguns dels seus treballs ha guanyat diversos premis internacionals i nacionals. Incloent la nominació al Goya a Millor Curt Documental en 2015, o la participació en festivals com el Festival de Màlaga, el Festival Internacional de Memòria Democràtica, a Madrid, el Med de Marsella o Fesancor de Xile.

Josep Pitarch, director de ‘Sobreviure a l’incendi’, és un realitzador valencià amb una extensa trajectòria en direcció de documental, entre altres, alguns de gènere docu-musical com “Sempre Al Tall” (2015), “Més enllà del mur” (2010), “Assaltant el paradís” (2007), “Cant al ras: la nit del poble” (2017), o el programa de televisió “Llaura sona” (2019). El documental compta amb el suport del IVC i de la CVMC - À Punt.