Escrivá dice que nacionalizar las eléctricas “no está encima de la mesa para nada”

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este viernes que la posibilidad de nacionalizar las compañías eléctricas en España no es algo que contemple actualmente el Gobierno.

España obvia el modelo francés de una eléctrica pública mientras inversores estatales foráneos copan las energéticas

“Uf, no sé, no es de mi ramo ni creo que sea un tema que esté encima de la mesa para nada. No tengo responsabilidad sobre esa área”, se ha limitado a contestar a los periodistas al ser preguntado por esta opción.

Escrivá, tras reunirse con el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, no ha querido profundizar más en la posibilidad de nacionalizar las eléctricas que reclaman voces del gobierno de coalición y tal y como ha hecho el Gobierno francés con EDF, la principal compañía eléctrica del país galo.

Hace unos días, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, criticó los altos beneficios de las compañías eléctricas y lanzó que si su formación gobernarse en solitario, se estaría planteando nacionalizar a estos “buitres”. Eso sí, recalcó que el PSOE jamás aceptará este tipo de planteamientos.