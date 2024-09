El Gobierno sanciona a Valencia, capital verde, por mal uso de los fondos europeos para políticas sostenibles

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha rechazado las solicitudes del Ayuntamiento de València en las que pedía ampliar el plazo para la conclusión de proyectos subvencionados en el marco de la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y la transformación digital y sostenible del transporte urbano.

El consistorio puede devolver las ayudas recibidas si no puede justificar su uso para el objetivo previsto inicialmente, tal y como se recoge en la respuesta emitida por el ministerio a los escritos presentados por el consistorio que preside la popular María José Catalá el pasado mes de julio solicitando la ampliación del plazo.

Se trata de una resolución provisional -caben alegaciones-- de desestimación de modificación de un expediente correspondiente a la concesión de subvenciones de la primera convocatoria del Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano en el marco Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El ayuntamiento valenciano había solicitado una modificación del plazo de ejecución de la ampliación del espacio para el peatón, de la mejora de la accesibilidad al transporte urbano y de la digitalización de la red y la gestión de la flota de autobuses urbanos: solicitaba el cambio del plazo de fecha de fin de ejecución del 31 de diciembre de 2023 en los tres casos al 31 de marzo de 2025 en el primero, al 31 de mayo de 2025 en el segundo y al 31 de diciembre de 2025 en el tercero.

El consistorio también pedía una modificación del alcance de la primera actuación, la referida a la ampliación del espacio para el peatón. Planteaba la inclusión de una nueva subactuación correspondiente al proyecto de urbanización de la Plaza Músic Antoni Eiximeno, como recoge la resolución ministerial.

En la ampliación para el peatón se contemplan otras actuaciones como la renovación de infraestructura de la calle Isabel la Católica, la urbanización de la avenida Malvarrosa, las reurbanizaciones de la supermanzana del barrio de Orriols, de la supermanzana de la Petxina y la remodelación de la plaza Barón de Cortés en Russafa.

El Ayuntamiento sustentaba la modificación del alcance en la “alteración sobrevenida de la planificación de los trabajos iniciales para ofrecer una solución integrada de ampliación del espacio para el peatón en el entorno del barrio de la Malvarrosa” y en “saldos producidos por bajas de licitación que pueden finalmente no materializarse en saldos efectivos si se produjeran modificaciones de contratos o liquidaciones” o en “un saldo sobrante” si “estas no se produjeran”.

“Con el fin de asegurar la absorción de fondos y la consecución de hitos y objetivos generales descritos en las bases y convocatoria, así como el PRTR, se considera conveniente introducir esta subactuación que no solo sería capaz de absorber los posibles saldos sobrantes en plazo, sino que reforzaría la finalidad de la actuación”, exponía el consistorio.

Por otro lado, para justificar las modificaciones de ampliación de plazo de ejecución que proponía, el Ayuntamiento señalaba imprevistos que llevan a retrasos, eventual paralización de trabajos en julio, agosto, Navidad y Fallas, o proposiciones anormalmente bajas en los procesos de licitación.

Tras analizar la petición municipal para modificar el alcance que afecta a la ampliación del espacio para el peatón, el ministerio concluye que “no supone un cambio sustancial -sostiene que el alcance de la actuación modificada ”no difiere en más de un 50% respecto del alcance de la actuación inicial“ y que el presupuesto total inicial (sin IVA) resultado de la modificación ”no supone una variación superior al 50% respecto al total declarado en la solicitud de subvención-“.

Transportes y Movilidad Sostenible determina también que “no produce daños a derechos de terceros”. “Se interpreta que a juicio del Comité Técnico de Valoración y aplicando los mismos criterios aprobados durante la fase de evaluación de las solicitudes, la nueva propuesta hubiera obtenido la misma valoración, por tanto, no afecta al proceso de evaluación de las solicitudes de ayudas”, indica.

“Alteran la naturaleza y los objetivos de la subvención”

No obstante, el ministerio precisa que “os cambios propuestos ”alteran la naturaleza y los objetivos de la subvención“ porque ”no mantiene la naturaleza y objetivos de las cinco subactuaciones inicialmente solicitadas“.

Del mismo modo, Transportes señala que “tampoco concurre ninguno de los tres motivos por los que resulta aceptable una modificación”. Alude así a una “alteración sobrevenida de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención debidamente justificada”, dado que “introducir una nueva subactuación no prevista en la memoria inicial con el fin de asegurar la absorción de fondos remanentes de bajas de licitación está basado en un hecho que no se ha llegado a dar y la disponibilidad de dichos fondos dependería de la voluntad del beneficiario”.

“Supera el cómputo total”

En cuanto a la petición para modificar plazos de ejecución, el ministerio expone que “se incumple con el artículo 39 de la Orden TMA/892/2021”. Detalla que se “supera el cómputo total de doce meses desde la fecha indicada en la resolución de concesión definitiva”.

Con todo, Transportes determina desestimar las solicitudes presentadas por el Ayuntamiento y dice a esta institución, atendiendo al reglamento de la Ley General de Subvenciones, que “puede hacer devoluciones voluntarias de la subvención concedida, sin previo requerimiento de la administración, en caso de que no sea posible la justificación de su uso para la consecución del objetivo para el que fue concedida” y “con los intereses de demora correspondientes, en su caso”.

Formas “bochornosas” del ministerio

El Ayuntamiento de València ha respondido a la resolución del ministerio exigiendo “respeto” al trabajo que realizan sus técnicos, al tiempo que reclama “que se dejen de manipular los escritos”. “Hoy hemos asistido a unas formas bochornosas. Los técnicos han recibido una 'supuesta respuesta de devolver 38 millones de euros' por la prensa. Lealtad institucional al más puro estilo 'Matón', el nuevo cuño del Ministerio desde que no gobierna la izquierda en Valencia”, sentencian desde el consistorio que gobierna la popular María José Catalá.

“Asistimos a la persecución a la ciudad de Valencia por parte de Pedro Sánchez y es intolerable. No lo vamos a permitir y vamos a defender las actuaciones realizadas. Donde haga falta, para empezar en el plazo de alegaciones que dan”, sostienen, y añaden: “Por cierto, la resolución resuelve que 'se informa al Ayuntamiento beneficiario que, de acuerdo con el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el interesado puede hacer devoluciones voluntarias de la subvención concedida, sin previo requerimiento de la Administración, en caso de que no sea posible la justificación de su uso para la consecución del objetivo para el que fue concedida, con los intereses de demora correspondientes, en su caso'”. Por tanto, concluyen que el Ministerio, “a día de hoy, no ha exigido ni un euro al ayuntamiento de Valencia… esto es un ejemplo de la máquina del fango que debería incluirlo Sánchez en su nueva ley”.