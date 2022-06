El grafiti que sacó los colores a un claustro renacentista, a UGT y a un director de museo

Es la primera vez que al director de un museo español se le condena por un delito leve de daños imprudentes contra el patrimonio. José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y del Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) desde 2016, deberá pagar una pena de seis meses de multa a razón una cuota diaria de seis euros (1.080 euros, en total). El juez Esteban Tabernero, en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, ha condenado a Pérez Pont por emplear pintura plástica para decorar los muros del claustro renacentista del Convento del Carmen (del siglo XVI y XVII) y sede del CCCC, declarado Monumento Histórico Artístico de carácter Nacional en 1983. El magistrado cree que el director debería haber retirado las capas de este tipo de pigmento que se acumulan una sobre otra desde 2011 y favorecen la humedad de las paredes. El actual director llegó al cargo hace seis años, en 2016.

El magistrado, a pesar de lo que ha aparecido publicado estos días en diversos medios de comunicación, no sentencia en contra de Pérez Pont por el grafiti que la pareja de artistas PichiAvo estampó en los muros de las cuatro galerías del claustro, en febrero de 2019. Aclara que el acto artístico no fue el causante de los daños. El magistrado entiende que es la “imprudencia grave” fue aplicar la última capa de color granate de pintura plástica para ocultar el grafiti de los PichiAvo, al término de la exposición Eureka. Y cuyo responsable es “claramente” el director del centro. Sin embargo, la competencia patrimonial del edificio no es del Consorcio, sino de la Generalitat Valenciana. La sentencia no es firme y José Luis Pérez Pont informa a elDiario.es que la recurrirá ante la Audiencia Provincial de Valencia.

Este periódico ha tenido acceso a la sentencia y en ella el juez insiste en que la acción de los artistas sobre “no puede considerarse como imprudente la decisión de realizar la exposición incluso directamente sobre el muro”. Lo que el juez sostiene que es “una negligencia inexcusable para el cargo que ostenta” fue optar por cubrir el muro “con una nueva capa de pintura impermeable”. Al magistrado también le parece “inexcusable” que Pérez Pont no valorara los efectos de mantener sobre los muros, afectados por la humedad, “una capa de pintura impermeable”. La condena contra Pérez Pont es por sumar una capa más de pintura plástica. Desde 1989 se han estado realizando intervenciones en esos muros constantemente, incluso cuando era dependencia del IVAM.

Unos muros húmedos

Los muros del claustro están afectados por la humedad desde los años sesenta, cuando se intervinieron erróneamente con una reforma que usó morteros de cemento sobre los muros de mampostería. Esto “ha dificultado la transpiración de sus fábricas y la acumulación de sales que disgregan internamente sus materiales y afloran al exterior”, puede leerse en un informe pericial redactado por Sofía Martínez Hurtado, restauradora de Noema Restauradores, y presentado ante el juez. Es decir, la pintura ni siquiera ha tocado los muros de fábrica original. Además, la especialista ha comprobado cómo los colores usados por PichiAvo son “solubles” con el uso de alcohol. Se podían haber borrado.

La exposición “Evreka” fue organizada por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y que abarcó la sala Refectorio y el claustro renacentista del CCCC. Pichi (Juan Antonio Sánchez santos) y Avo (Álvaro Hernández Santaeulalia) rindieron homenaje al grafiti clásico usando sólo colores plata, blanco y negro. Usaron espray del fabricante Montana Colors, conocida por su calidad. Los artistas no añadieron ninguna capa de preparación en las paredes previa a su intervención. El Ayuntamiento de Valencia también les encargó ese mismo año la falla municipal: una monumental imagen de 26 metros de altura de una figura femenina de tradición clásica a la que vistieron con sus grafitis y que el 18 de marzo de 2019 ardió durante la Nit del Foc.

El juez cree que el director del museo cometió el error de “no planificar una solución para retirar” la “repintura” plástica y evitar la humedad que amenaza los paramentos del claustro desde hace más de una década. Sin embargo, la denuncia que desata este insólito proceso -presentada un día después de la inauguración de la exposición, el 20 de febrero de 2019- acusaba al director del museo de permitir a PichiAvo una actuación que “no puede tener la consideración de expresión artística o cultural”.

Un viejo conocido

El escrito aportaba fotografías del claustro grafiteado, cuyo resultado al denunciante no le agradó y aportó las imágenes como prueba de lo que calificó de “deslucido”. Y concluye la denuncia “que siendo responsabilidad del Sr. Pérez Pont la conservación del Bien, con su actuación ha autorizado su grave menoscabo, deslucimiento y deterioro actuando de forma contraria a la obligación garantista que tiene encomendada”. No hay referencia a las humedades, ni a las capas de pinturas plásticas por las que el juez condena al responsable del centro. El único delito que parece esgrimir la denuncia es el arte contemporáneo actuando en un claustro del siglo XVI con muros de cemento. Es decir, una cuestión estética.

La denuncia lleva el sello de UGT y la firma Gonzalo Fernández Martínez, que se presenta ante los juzgados como responsable del Sector de Administración Autonómica de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores. Fernández Martínez es un viejo conocido de José Luis Pérez Pont, que como responsable del Consorci de Museus y del Centre del Carme decidió hacer en 2018 la primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en 21 años. Esta situación había permitido el nepotismo y la discrecionalidad en la contratación. El resultado fue una plantilla configurada afín a los anteriores gobiernos del PP.