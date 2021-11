"Nos cancelan un concierto por cantar en valenciano. Para no provocar a los individuos de extrema derecha del pueblo". Así denuncia en redes sociales el grupo musical 'Tito Pontet' lo que les ha pasado en la localidad de Montanejos: "Si dejamos de hacer las cosas por miedo y pueden decirnos cómo debemos hablar, han vuelto a ganar". "Contra el fascismo, ¡ni un paso atrás!", sentencian.

La formación ha publicado en redes sociales un comunicado en el que explican que el Ayuntamiento de esta localidad castellonense les había contratado para tocar en el pueblo el 27 de noviembre con motivo del Día Internacional contra las violencias machistas: "Habíamos cerrado el concierto en septiembre, el Ayuntamiento ya tenía el cartel hecho y colgado en las redes y nosotros ya habíamos contado con todas las personas que hacen posible un concierto de Tito".

Sin embargo, prosigue el comunicado, el jueves 11 de noviembre se les comunicó que el alcalde (Miguel Sandalinas, del PSPV) había decidido cancelar su concierto "porque había sabido que cantamos en valenciano". La explicación recibieron es que, los fines de semana, por el pueblo "aparecen individuos de extrema derecha y querían evitar posibles altercados", (se da la circunstancia de que el 11 de abril de 1993 un grupo de extrema derecha asesinaba en esa misma localidad al joven Guillem Agulló).

Desde 'Tito Pontet' no dudan de lo que "son capaces" esos individuos, pero consideran "muy grave" que, desde las instituciones, "se les ceda el espacio por miedo, que un Ayuntamiento les dé poder sobre sus decisiones". "No podemos deja de pensar que quienes damos un paso atrás somos nosotros y la lengua", explican, y prosiguen: "Las manifestaciones antifascistas o en defensa de nuestra lengua y cultura están hipervigiladas por la policía, pero después no hay recursos para controlar unos posibles altercados en un concierto".

La banda sostiene que seguirán cantando y hablando en valenciano, "y esperamos que, en el futuro, las instituciones que se encuentren en una situación como ésta no cedan espacios a la extrema derecha violenta". "Si dejamos de hacer las cosas por miedo y pueden decirnos como hemos de hablar, han vuelto a ganar", sentencian: "Contra el fascismo, ¡Ni un paso atrás!".

Los temas de 'Tito Pontet' están caracterizados por un estilo de fusión de música jamaicana y latina en valenciano e inglés.

"Queríamos un grupo que cantara en castellano y valenciano"

El alcalde de Montanejos, en declaraciones a elDiario.es, ha desmentido la versión del grupo: "Ellos nunca han hablado con nosotros directamente. Simplemente les dijimos a sus representantes que queríamos un grupo que cantara en castellano y en valenciano, las dos lenguas oficiales, en una jornada festiva como esa, y eso se lo han tomado a la tremenda". Además, Sandalinas ha asegurado: "De eso de que aquí vienen nazis, nada de nada".