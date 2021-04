Una jueza archiva la investigación por el trato a pacientes ancianos en el antiguo hospital la Fe de Valencia

Los pacientes con coronavirus ingresados en el antiguo hospital la Fe de Valencia no sufrieron, según la Fiscalía, "lesión, empeoramiento o perjuicio alguno" por las supuestas malas condiciones denunciadas en una carta anónima. Así, la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha acordado el sobreseimiento libre de la causa al no haber detectado que los hechos denunciados sean constitutivos de infracción penal.

El juzgado ha analizado el informe del Equipo de Inspección de Servicios Sanitarios y el Ministerio Fiscal ha concluido que "no consta infracción de protocolo, procedimiento o norma de actuación sobre aspectos esenciales en la organización y asistencia de los pacientes y personal sanitario".

El diputado autonómico del PP Juan José Zaplana, así como la asociación Defensor del Paciente, denunciaron los presuntos maltratos a los pacientes que relataba una carta anónima, la mayoría ancianos, trasladados a las instalaciones del antiguo hospital la Fe de Valencia.

"La baja temperatura apreciada en el agua caliente, debida a problemas en la instalación general, y las dificultades en su reparación no fueron causadas por negligencia alguna", señala la jueza en el auto.

El personal sanitario consultado por este diario denunció que, teniendo en cuenta la tipología de pacientes a los que asisten, no eran las instalaciones más idóneas además del importante déficit de sanitarios: "Se trata de aulas reconvertidas en habitaciones que son muy pequeñas, no tienen televisor y los interfonos con los que los pacientes deben avisar al personal si necesitan algo no funcionan, lo que hace más complicada la labor porque solo se puede entre dos y tres veces al día a atenderlos; además, el agua caliente también ha estado mucho tiempo sin funcionar".