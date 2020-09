20 audiovisuales infantiles para sobrevivir a un nuevo confinamiento

El audiovisual infantil a pesar de mover millones de dólares y ser de los productos culturales más rentables continúa siendo considerado, hoy en día, como la literatura infantil y juvenil, un género menor. Algunas de las pelis que recomendaré han sido nominadas a los Oscar, a los Annecy o a los Emmy y no habrás escuchado hablar nunca de ellas, otras seguramente las viste de pequeño. En cualquier caso si estás leyendo esto preparate para un nuevo confinamiento con buen cine en familia.

Empezaremos por el principio. Es muy difícil, si no imposible, en la actualidad evitar el uso del audiovisual infantil. Estas líneas no buscan responder si lo hacemos bien, ni la cantidad de horas, ni si mejor verlo en la televisión o a la tableta digital, en este artículo solo pretendo que como familias seamos conscientes del consumo audiovisual infantil que realizamos y que este sea un espacio de acompañamiento, de aprendizaje, de calidad y de felicidad.

Desconozco si nos volverán a confinar pero pienso que con estas reflexiones se puede contribuir, más allá del confinamiento, a encontrar algunas ideas que, en mi opinión, pueden ser interesantes y que personalmente a mí me están sirviendo en la etapa que comprende el segundo ciclo de la educación infantil (3, 4 y 5 años). Esta es mi experiencia.

Las 10 reglas

1) Siempre hay que hacer una selección previa, no lo dejamos al azar

2) Hay que escoger y compartir títulos con las niñas o niñas

3) Evitemos visionados infinitos. Las historias empiezan y acaban.

4) Filmin es un paraíso audiovisual, explóralo

5) Los niños adoran los cortometrajes. Te sorprenderán.

6) El mundo es diverso, busca diferentes temáticas y estéticas

7) Habla de las pelis con tus hijos o hijas

8) Una película basada en un cuento es una puerta a los cuentos

9) Acompaña los niños en el visionado, a su lado

10) Apuesta por la lengua más débil, el plurilingüismo es un regalo.

Mi pareja es maestra y una apasionada de la literatura infantil y juvenil y esto es una suerte para toda la familia. También para mí que compartiendo esa pasión por el fomento lector he iniciado una especie de fomento cinéfilo doméstico. De hecho hemos acabado haciendo lo que podríamos denominar un festival de cine a casa.

Ese festival de cine a casa, en mi opinión, lo tenemos que hacer todos, como hacemos la compra semanal, y cada cual se tiene que hacer el suyo. Tenemos que ser conscientes y coherentes sobre la importancia del audiovisual que consumimos y del que consumen nuestros niños y niñas. Del mismo modo que a muchos nos ha horrorizado la idea de un menú Telepizza diario también nos tendría que horrorizar un consumo continuado de Disney Channel, Clan TVE, o, Netflix y Youtube Kids etc.

Obviamente no pasa nada para comer ocasionalmente en una gran cadena de comida rápido pero igual que basar la dieta alimentaria en este tipo de comida nos causa rechazo general a una mayoría, lo tendría que hacer un consumo no consciente de estas cadenas o plataformas digitales. La dieta mediática de un niño tiene que ser diversa y tenemos que dar elementos para poder ver y disfrutar de diferentes tipos de audiovisuales. Creo que solo así conseguiremos una alimentación audiovisual saludable. Es por eso que nosotros, como adultos, es muy importante que hagamos una selección previa, una dieta mediática, respetando también sus preferencias, de lo que queremos que nuestros hijos e hijas consuman audiovisualmente.

Sea qual sea tu criterio, que sea «el tuyo» como madre o padre, y no el de Disney o Youtube Kids quien eduque audiovisualmente a tus hijos o hijas. Ser apropiado para una edad no implica que se tenga que consumir porque, no nos equivocamos, el audiovisual no solo entretiene, el audiovisual tiene un poder enculturador impresionante: transmite valores, vocabulario y lengua, educa en las relaciones de poderes, crea mitos, refuerza los roles, establece patrones de juego y todo esto lo hace seas consciente o no, en confinamiento o no. No se trata de evitar Disney o Youtube, que tienen también productos fantásticos en su catálogo, se trata de entender estos gigantes del audiovisual como una opción entre muchas, no la única.

Es importante, al menos al principio, al proponer un contenido nuevo, visionarlo y comentarlo con vuestras hijas o hijos. Es posible que te parezca un rollo pero si no te gusta el contenido, ni te despierta el más mínimo interés, lo más razonable seria que no se lo pusieras. Una niña o un niño puede necesitar repetir una y otra vez un mismo contenido audiovisual para explorar y entender los diferentes significados de una narración compleja como una película de 90 minutos. Es mucho mejor que lo pueda compartir contigo, por eso, si has visto el contenido, en los siguientes visionados nacerán miles de preguntas y conversaciones y ver un contenido audiovisual servirá para aprender cosas nuevas en casa. Esas conversaciones contigo sobre un contenido que es cultural son un regalo que le estás haciendo.

Después de estas recomendaciones generales ahora viene aquello que todo el mundo espera de cualquier artículo sobre pelis y series, el listado de los 20 contenidos que no te puedes perder, nuestro festival de cine a casa.

Algunas son novedades, otras son clásicos, y excepto «Tumble Leaf» y «Snowy day» todas están dobladas en versión en catalán/valenciano. Aunque no las podrás encontrar en esta versión a Amazon Prime, Disney Plus o Netflix no te será complicado encontrarlas si buscas un poco más allá. Todas las las recomendadas en Filmin y Pack Mágic están disponibles en estas plataformas en versión en nuestra lengua. Como hemos dicho anteriormente el plurilingüismo es un regalo.

1. Grúfalo (Amazon Prime y Filmin)

Una obra maestra de la literatura infantil angolsajona con texto de Julia Donalson y música de René Aubry adaptada a la pantalla. Es, sin dudas, el mejor corto audiovisual infantil para todos los públicos. También tiene una segunda parte denominada La Hija del Grúfaol. Ponla hoy mismo, es un éxito garantizado.

2. Room on the broom (Amazon Prime y Filmin)

De la misma productora que el Grúfalo, y con una animación brillante, la bruja de la escoba es una fábula de ensoñación sobre la amistad y el trabajo cooperativo. No existen monstruos capaces de luchar contra el trabajo en común de unos animales y una bruja que se hacen amigos.

3. Mi vecino totoro (Netflix)

Un clásico imprescindible del cine infantil. Uno de los mejores contenidos que podéis ver con vuestros hijos e hijas. Hayao Miyazaki en estado puro. No puede faltar. Dejad volar vuestra imaginación con el mundo rural japonés a través de las hermanas Mei y Satsuki.

4. Snowy Day (Amazon Prime)

Adaptación del cuento de Ezra Jack Keats sobre el regalo diversidad cultural en Nueva York y la esencia de la Navidad. Más allá de Papa Noel también hay audiovisual navideño. Un momento maravilloso, tierno y sencillo.

5. Minuscule (Amazon Prime)

Además de los grandes animales, los animales minúsculos también son sorprendentes. Una aventura contada a través de unas mariquitas muy reales e inquietas. Una apuesta muy original para explorar por diferentes lugares del planeta los detalles de la natura más minúscula.

6. Tumble Leaf (Amazon Prime)

Una serie sobre un zorro azul y sus aventuras de una estética exquisita y mágico-científica para empezar a hacerse preguntas en un mundo que está hecho para ser explorado. Un contenido excepcional dentro de la animación hecha por una plataforma audiovisual.

7. Babe el cerdito valiente (Netflix)

Otro clásico que necesita ser recuperado. Una reflexión sobre el especismo y la cadena trófica. Ideal si queréis empezar a responder preguntas sobre la alimentación y desmontar los límites de aquello preestablecido.

8. Lorax (Netflix)

El cambio climático lo producimos con nuestras acciones depredadoras del territorio. Vuestros hijas o hijos no querrán que se corte un árbol nunca más y no les podréis hacer cambiar de opinión. Cuando antes lo sepan mejor.

9. Inside Out (Disney Plus)

Un nuevo clásico de Disney. La psicología de una niña contada desde dentro de las emociones en una aventura por la imaginación. Una lección también para los adultos sobre el funcionamiento del pensamiento infantil.

10. Mary Poppins (Disney Plus)

Un clásico de Disney que continúa vigente. Ideal para hacer volar la imaginación con canciones eternas y la risa contagiosa mientras vives una crisis bancaria y las sufragistas luchan por los derechos de las mujeres. Se debería de hacer una adaptación para el siglo XXI? Yo creo que sí.

11. Kirikú y las bestias salvajes (Filmen)

Otro clásico del cine francés. Una obra sublime y diferente situada en el escenario africano que no puede faltar dentro del imaginario diverso de tus hijos o hijas. Con la música maravillosa de Youssou Ndour y una estética y una historia sorprendentemente universal.

12. Spirit (Netflix)

Una película sobre el oeste americano. Ideal para desmontar mitos sobre indios y vaqueros, reflexionar sobre la libertad y repensar el que significa realmente el progreso humano. Si les gusta mucho seguramente acabarás reflexionando de todo esto mientras visitas una hípica.

13. El bosque de Haquivaqui (Filmin y Pack Mágic)

La utopía entre los animales es posible en el Bosque de Haquivaqui. Un retrato del bosque animal con una sencillez y una ternura que hace creíble que un mundo mejor y justo no solo es posible sino que es real. Kant lo hubiera posado a sus hijos o hijas. El doblaje en catalán occidental es cautivador.

14. Stick man (Filmin)

De la misma productora que el Grúfaló. Stick man es la espectacular historia de un palo de madera que vuelve a casa. La imaginación de los niños es infinita, algunos no pierden nunca esta capacidad y se dedican a hacer audiovisuales como este. Increíblemente bello y épico palo de madera.

15. Dimanche (Filmin)

De entre todos los cortometrajes disponibles a Filmin «Dimanche», es una metáfora sobre los días de la semana, con una estética muy original y una música a la altura que es una pequeña obra de arte sobre un nuevo mundo. Si eres verdaderamente cinéfilo explora los cortos infantiles. Dimanche podría estar expuesto a un museo.

16. Vamos a cazar a un oso (Filmin)

La adaptación del cuento de Michael Rosen ilustrado por Helen Oxenbury es una demostración que no hacen falta efectos especiales sino afectos especiales. Una animación clásica y una historia mínima son más que suficientes para hacer una obra maestra si los ingredientes son los adecuados para la aventura.

17. El viento entre las cañas (Filmin y Pack Mágic)

Una recopilación de cortometrajes diferentes donde los roles del cuentos no son los clásicos. Las chicas pueden ser caballeros y el dragón puede ser amigo tuyo. La nueva normalidad en la literatura infantil es esto.

18. Catacric catacrac (À Punt)

Una autenctica maravilla del audiovisual valenciano. Una forma de introducción a las rondallas de Enric Valor. Imprescindible si quieres que tus hijos e hijas aprendan a estimar y soñar el territorio donde viven. Si quieres que los tuyos hablen en valenciano no debería de faltar en tu casa.

19. Las tres mellizas (Amazon Prime y Filmin)

Una serie de producción catalana para redescubrir y reinventar los cuentos infantiles. Las tres gemelas son ya un clásico de clásicos y una puerta para la literatura infantil y juvenil universal. La infancia nunca puede pasar de moda y las tres mellizas son el mejor ejemplo y en nuestra lengua.

20.

Como no puede ser de otra manera este listado está incompleto. Seguro que tú mismo puedes completarlo con una película fascinante para ver con tus hijos o hijas y que no figura entre las 19 anteriores. Compártela en redes sociales o entre amigas y amigos y así todos podremos disfrutar de contenidos y cinematografías diferentes que todavía no hemos descubierto o que todavía está para estrenar.

Evidentemente me quedan muchas para recomendar. Por ejemplo podríamos hacer un listado entero de clásicos del cine Meliés, Keaton y Chaplin, u otro de películas más experimentales como la brasileña «O Menino e o Mundo» o la rumana «La Extraordinaire Voyage de Marona» films que dejan, incluso al adulto, sin aliento, también un listado de los mejores cortometrajes o un listado de los mejores films a Filmin y Pack Mágic. Pero esto, si os parece, dejémoslo para un nuevo artículo. Continuará.