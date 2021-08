Hay esperanza

"Estos días, mientras aquí y allá se multiplican las olas de calor y sus muchas víctimas mortales, mientras los bosques mediterráneos arden sin control posible, en Azuébar sin ir más lejos, nosotras, desde la “Asociación por la Defensa del Paisaje de Pedralba“, tristes y preocupadas pero seguimos celebrando la ampliación del Parque Natural del Turia.

Y lo hacemos con entusiasmo porque estamos convencidas que se trata de un paso, por modesto que sea, del conjunto de la humanidad contra esa emergencia climática que sufrimos y que, con mucho mayor rigor, van a padecer las próximas generaciones. Y no las generaciones que vendrán dentro de 200 años, no. Hablamos de nuestros hijos y nuestras nietas, esas personas a las que hemos visto nacer y tanto queremos.

Llevamos 15 años defendiendo que la variante que nuestro pueblo necesita para aliviar el tráfico que padece la calle de la Acequía no puede ser a costa del río. Hacer eso sería confirmar aquel dicho de que “es peor el remedio que la enfermedad”. Mucho peor.

Nuestra asociación ha tenido que enfrentarse a poderosas instituciones que lejos de defender el interés general se han demostrado dirigidas por especuladores y por corruptos. Nos las hemos visto con políticos insensibles y faltones, con otros que se han llenado la boca de compromisos pero se han puesto de perfil cuando más los hemos necesitado, con tiburones inmobiliarios que, donde nosotras veíamos el marco de nuestra infancia, ellos veían simplemente negocio. Y lo peor: hemos tenido que aguantar que se nos dijera que éramos malas pedralbinas, como si a alguien le tuviéramos que pedir permiso para defender el pueblo y el paisaje heredado de nuestros mayores, como si a alguien le tuviéramos que solicitar un carnet de buen pedralbino.

Sabemos de la buena fe de la mayoría de nuestros vecinos y vecinas. Lamentamos que el tema se haya convertido en un foco de crispación y haya dividido un pueblo como el nuestro. Ni guardamos rencor, ni queremos que se nos reconozca nada pero ya es buen momento para bajarse del burro y reconocer que no están los tiempos para más carreteras destrozando paisaje, ni para más cemento sellando nuestra tierra. Seguramente hace 30 años la carretera hubiera acabado siendo una realidad pese a los valores naturales de la zona por la que tenía que discurrir. Ahora ya no. La solución, la única posible, es buscar un sitio diferente para hacer la obra. Busquémosla. Juntas podemos preservar el río, nuestro parque natural y hacer realidad una carretera alternativa a la actual que no hipoteque nuestro entorno más valioso. Nada tendría más valor para Pedralba que eso, nada sería más ventajoso en lo social, ni más rentable en lo humano, ni mejor en lo económico.

Nuestra resistencia habrá evitado un estropicio paisajístico, medioambiental y cultural, pero también que Pedralba sea conocida por la localidad que se carga un parque natural para hacer una nueva carretera, ahora que lo que se reclaman son moratorias en infraestructuras. Por irónico que resulte la resistencia de la “asociación” habrá salvado también a quienes más nos han denostado de pasar a la historia como los responsables de la inmensa cicatriz que para siempre jamás quedaría en el Parque Natural.

Hay que ser muy miope para no ver que tenemos una joya y que la tenemos que preservar. Nuestros vecinos de Ribarroja anuncian estos días a bombo y platillo que quieren invertir muchísimo dinero en hacer un Parque Botánico en la zona de paso del Turia por su localidad. Noostros no lo tenemos que hacer, ya lo tenemos, nos lo dio la madre naturaleza, lo cuidaron nuestros abuelos y nuestros padres y nosotras estamos obligadas a hacérselo llegar a nuestros descendientes en las mejores condiciones posibles. Por sentido común y por amor, no podemos fallar. Todas juntas, superando diferencias, empujando unidas, tendremos Parque Natural y una nueva carretera que lo respete, que pacifique la circulación por el pueblo y al pueblo todo".