Posem límits als apartaments turístics

Durant els darrers anys les grans ciutats europees han viscut processos turístics descontrolats, amb fenòmens com ara el lloguer d’apartaments turístics, que estan capgirant la vida qüotidiana dels barris, condicionant la seua fesomia, estructura econòmica, condicionant la modernització del sector turístic, limitant l’oferta residencial i actuant com a eix determinant de l’increment del cost de l’accés a la vivenda, tant de lloguer com de venda.

Ens trobem sense dubte, davant d’un dels reptes cabdals que condicionaran la vida de la ciutat i de la seua ciutadania.

A València els primers moviments de vivendes d’ús turístic que operaven darrere un fictici ús col·laboratiu es van desenvolupar a Ciutat Vella i de manera incipient als barris del Cabanyal i Malva-rosa. Però en un curt espai de temps la taca d’oli ja abasta els districtes adjacents als anteriors com ara el Grau, Camins al Grau, Russafa, Extramurs i Saïdia amb una recent extensió al barri de Benimaclet.

Sense dubte esta és una controvèrsia que ha centrat una bona part del debat polític i ciutadà a la nostra ciutat a la que, des de les diferents perspectives polítiques però també des de la unànim opinió ciutadana de que cal fer-li front, hem de trobar propostes per regular i controlar una activitat que ja constituix una amenaça per a la convivència als nostres barris.

Des de Compromís proposem la creació d’una Comissió no permanent del Ple de l’Ajuntament i fixar un pla de treball, una metodologia i comprometre’ns a la consecució dels acords necessaris per assolir una regulació de les vivendes de lloguer d’ús turístic i, si fora possible, anar més enllà en altres aspectes que impacten en el dret a l’accés a la vivenda en la nostra ciutat.

Durant el període de treball de la referida Comissió no permanent, que no hauria d'extendre's més d'un any, plantegem que es dicte una moratòria d’apertura de noves vivendes d’ús turístic.

Els moments dels retrets de la campanya electoral ja han passat, ara toca posar-se a treballar en una qüestió que preocupa i ocupa a la ciutadania.

El diagnòstic està fet, les mesures en gran part són compartides per les grans forces polítiques d’este Ajuntament i així ho manifestaren els seus líders durant la darrera campanya electoral: Cal una regulació del fenòmen dels apartaments turístics i per a això hem d’escoltar, reflexionar i negociar un acord amb un horitzó temporal raonable però tangible.

Tant de bo el govern de la senyora Catalá deixe de costat el radicalisme ideològic i les actituds reaccionàries i pose en marxa esta proposta, juntament amb un pla d’inspecció per garantir que l’oferta de vivendes d’ús turístic a València s’ajusta a la legalitat, tal i com li hem demanat des de Compromís.