El Puerto: lo que se nos viene encima

La ampliación norte del puerto en lo que más afectará a la vida cotidiana de los valencianos y su área metropolitana es en el crecimiento del tráfico (y accesos) y pasar a ser una ciudad “sucia” y constreñida por un crecimiento insaciable de espacio.

En la metrópoli valenciana, se producen al día 5.000.000 de desplazamientos y de ellos 900.000 son del centro a la periferia y viceversa. Pues bien, esos 900.000 movimientos tendrán que disputar el espacio de las infraestructuras con unos 12.000 camiones al día que atraerá la ampliación norte del nuevo puerto.

El presidente del puerto (APV) dice que el único acceso actual del puerto es la V-30, siendo una de las autovías más saturadas de España con un 30% de vehículos pesados, así como el bypass que tiene un grado de saturación muy alto. ¡Cierto! Y añado que ambas carreteras tienen (según fuentes de DGT y GVA) entre 80.000 y 90.000 de IMD (intensidad media diaria de vehículos) que son muchísimos. Los atascos y colapsos en horas punta ya son cotidianos, aumentan los tiempos de recorrido de los ciudadanos en sus movimientos diarios al trabajo, a colegios, a universidades, a comercios, y a centros de atracción de movilidad. El presidente del puerto dice que esa intensidad incrementa los riesgos de accidente, los gases de los vehículos especialmente los pesados, más ruidos, baja enormemente la calidad de vida y aumenta la sensación de vivir en una ciudad caótica y sucia. Así lo dice él, y estoy totalmente de acuerdo.

Por eso, dice el presidente del puerto que es imprescindible un acceso por el norte. Sobre todo, porque casi la mitad de los camiones que entran al puerto llegan desde el norte, y tienen que dar una enorme vuelta de 19 Km (ida y vuelta 38 km) que penaliza los costes económicos y sociales que el puerto produce. Lo expresa como si fuese un “hecho sobrevenido”, como sorprendente, como si hace años con la gran ampliación del puerto entre 1970 y 1990 no se hubiese podido predecir. Pues atención, ahora vamos a repetir la historia con la nueva ampliación Norte.

Dice el presidente del puerto que el acceso norte debe ser por un túnel submarino. El túnel entraría al mar desde Puebla de Farnals, o más allá Puzol, o incluso Sagunto, y llegaría hasta uno de los muelles del puerto. Pero no dice que el túnel sólo aliviará la saturación, no la eliminará, porque el 60% de camiones vienen por el oeste y el sur y lo seguirán haciendo.

Pero lo peor del túnel aún no se ha dicho. En mi opinión se habla de los costes del túnel con una imprecisión cargada de mala fe. ¿Cómo es posible que esa obra de enormes dimensiones sociales y económicas no se haya calculado mínimamente?

En mi opinión, se práctica una “política de hechos consumados”: primero conseguir la ampliación del puerto, y luego ya decir los costes de las infraestructuras necesarias, porque ya será irreversible. Tengamos en cuenta (y es muy importante) que las infraestructuras las pagan los ciudadanos, no las empresas beneficiarias del negocio.

La única cifra puesta sobre la mesa del coste del túnel submarino es de 400 millones de euros, sin más justificación. Según mis cálculos (con un margen amplio de horquilla) está entre 4.000 y 8.000 millones. Entre 10 y 20 veces más.

El cálculo del coste un túnel submarino es complicado y exige muchos sondeos previos para ver la calidad y problemas del suelo, depende de la capacidad de vehículos para la que se diseña, si incluye ferrocarril o no, como serán las entradas y salidas a superficie etc. Por ello para una primera aproximación, planteo una comparativa de hasta 6 túneles submarinos ya valorados:

El Túnel submarino de Tallín a Helsinki está en proyecto (coste 17.000 Millones y 82 km) ratio de coste 207 Millones por km. Túnel submarino de carretera en Estambul bajo el estrecho de Bósforo (coste 1.200 Millones y 5.4 Km) ratio de coste 222 Millones por Km. Túnel submarino ferroviario en Estambul bajo el estrecho de Bósforo (coste 3.300 Millones y 13.6 Km) ratio de coste 243 Millones por Km. Túnel submarino Aqua-Line Bahía de Tokio (coste 9.083 y 23 Km) ratio de coste 395 Millones por Km. Túnel submarino Eurotunel Inglaterra-Francia (coste 16.000 Millones y 36 Km) ratio de coste 444 Millones por Km. Incluye material rodante (trenes). Túnel submarino Fehmarnbelt entre Alemania- Dinamarca en ejecución (coste 7.500 Millones y 18 Km) ratio de coste 417 Millones por Km.

Lo que da una media de coste aproximado de un túnel submarino entre 300 y 380 Millones por KM.

Traslademos ahora este dato de coste por kilómetro a nuestro túnel de acceso norte multiplicando por su longitud.

Si el túnel entra al mar desde Puebla de Farnals en línea recta hasta el puerto son 13 Km bajo el agua y costará entre 4.000 y 5.000 millones de euros. Si es desde Puzol son 17 Km: entre 5.000 y 6.500 millones. Si es desde Sagunto son 21km: entre 6.300 y 8.099 millones.

En resumen, el túnel submarino del acceso norte costará entre 4.000 y 8.000 Millones de euros según la longitud.

¿Cuándo lo dirá el puerto? Seguramente cuando ya no haya más solución porque el puerto esté ampliado o autorizado irreversiblemente.

La inversión de 1.000 Millones de MSC para la construcción de la terminal son para su negocio. Sin embargo, los entre 4.000 y 8.000 Millones del túnel serán pagados casi en su totalidad por el estado, o sea por ustedes ciudadanos de a pie, y NO para nuestro negocio. Quizás sea la razón por lo que aún no sabemos nada concreto de esos costes.

¿Saben cuántas infraestructuras de transporte público se podría pagar con estas cifras? Metros, tranvías, líneas de bus, etc que modificarían radicalmente la movilidad en Valencia. TODAS las necesarias. Y además generarían más puestos de trabajo que los que el puerto promete.

Recuerden como creció el puerto en la gran ampliación de los años 60 y 70, posteriormente se “comió“ una enorme zona (territorio “especializado” para urbano o para ciudad) y lo convirtió en una ZAL de 773.000 m2. Un enorme polígono industrial en medio de la ciudad. Nadie duda que un polígono industrial es bueno para el progreso y para crear puestos de trabajo, pero ¿quién lo pondría en medio de su ciudad?

Y como la necesidad de expansión y de espacio es insaciable, se creó además el PLV (Parque logístico de Valencia) en Ribarroja y Loriguilla con otros 700.000 m2.

Por cierto, en Sagunto hay 9.635.986 m2 para actividades logísticas actualmente a disposición del puerto que en su día se abandonaron por la reconversión de Altos Hornos, y ahora podría ser revitalizado si se hiciese allí la ampliación. Si se ampliase el puerto en Sagunto y no en Valencia no sería necesario hacer el túnel submarino que tanto nos va a costar.

Una actividad como un enorme puerto en expansión es bueno, pero no en el centro de una ciudad. Por semejanza, la Ford en Valencia es magnífica, pero no se puede instalar dentro de la ciudad como sí está el puerto. El puerto debe crecer, pero no aquí. Debe ir como en tantas otras actividades a zona externas a la zona metropolitana.

La vida cotidiana de los ciudadanos de la Valencia Metropolitana está profundamente amenazada por la ampliación del puerto, pero más por las enormes alteraciones en los accesos y movimientos de tráfico que se nos vendrán encima y las futuras demandas de espacio. Y serán irreversibles y a “hechos consumados”.

Si decimos SÍ a la ampliación Norte del puerto, ya no podremos decir NO a los gastos milmillonarios de las infraestructuras, ni a las externalidades vinculadas, ni a los problemas de tráfico asociados.

Reflexionen, el debate está erróneamente puesto sobre la DIA (Declaración de impacto Ambiental) SÍ/NO, y en delegar la decisión a los técnicos. Estoy convencido de que no es la DIA ni son los técnicos. Es la ciudad y son los políticos como sus representantes legítimos.

La ciudad de Valencia y su calidad de vida es antes que el beneficio de una empresa, incluso antes que El Puerto.