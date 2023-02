¿Dónde ampliar el puerto: en Sagunto o Valencia?

Ante la polémica ampliación del puerto de Valencia hay que plantearse una cuestión de fondo: ¿Pueden obtenerse los mismos objetivos si se amplía en Sagunto en lugar de Valencia? ¿Qué ventajas e inconvenientes tendría ampliar en Sagunto? ¿Dónde es más razonable ampliar? La reflexión debe ser social y técnica; no sólo técnica, ingenieril, comercial, o económica solo; también debe ser social.

Comparativa de los dos puertos:

· Entre ellos hay una distancia de 25 Km por carretera y 20 km por mar. Es decir, funcionalmente es el mismo punto geográfico y marítimo. No hay diferencia. El Hinterland o zona de influencia es la misma (salvo para el pasaje de personas).

· Los accesos en Valencia tropiezan con la enorme ciudad y metrópoli. Las mercancías en su entrada y salida deben rodearla, atravesarla en superficie o por debajo (túnel pasante); con totas las externalidades negativas en movilidad y medioambiente asociadas. En Sagunto estas dificultades existen pero en grado enormemente inferior. En proporción de 1,600.000 a 44.000 habitantes que tienen ambas poblaciones, 36 veces inferior.

· El potencial crecimiento de Sagunto hasta alcanzar el mismo nivel que el de Valencia es enorme, y es un factor a futuro nada desdeñable. El puerto de Valencia no ha dejado de crecer y no lo seguirá haciendo en el futuro hasta que se le pare. En Sagunto se puede crecer mucho y en Valencia es casi imposible hacerlo racionalmente.

· En Sagunto se movilizan 6.962 miles de toneladas de mercancías al año frente a los 73.716 de Valencia. Sagunto podría crecer más de 10 veces hasta ser igual a Valencia.

· En Sagunto atracan menos de 1.500 buques al año frente a los más de 6.000 de Valencia. Puede crecer más de 4 veces.

· El arqueo total de los buques en MIL (vulgarmente toneladas de los buques) en Sagunto sobre 25.000 al año y en Valencia 250.000. Puede crecer 10 veces.

· Sagunto tiene una longitud de muelles de atraque de 5.800 m frente a los 13.554 m de Valencia. Puede crecer más de 2,3 veces.

· En vehículos Sagunto mueve sobre 200.000 y Valencia sobre 600.000. Es decir Sagunto puede multiplicar por 3.

· Pasajeros en Valencia hay casi 2.000.000 al año y en Sagunto nada.

· En TEUs (contenedores) al año, en Sagunto se mueven 65.000 y en Valencia 5.000.000. Es decir Sagunto debe crecer hasta 80 veces para alcanzar a Valencia.

Y sobre las dimensiones que son más molestas a los vecinos:

· La superficie de ocupación total de Sagunto 433 Ha frente a las 1.250 Ha de Valencia. Es decir Sagunto podría crecer 2,88 veces para ser igual a Valencia.

· Es importante lo que se adentran en el mar los puertos porque generan efectos en las corrientes marinas. Pues bien, Sagunto 2 km, y Valencia se adentra 3,1 km.

· La ocupación de litoral de Sagunto son 2,45 km versus el frente litoral que se come el de Valencia que son 4,5 Km. Es 1,8 veces mayor en Valencia.

· Y vuelvo a subrayar lo que creo que es más importante y lo que está más oculto a la opinión pública: la superficie que el puerto necesita para zona logística. No es la que se ganará al mar, no. Es la de tierra adentro (como la ZAL). Necesita un total de 600 Ha, y ahora solo tiene 147 Ha. Para que se orienten los lectores la ZAL, ahora paralizada, son solo 77 Ha. El puerto necesita ampliar 450 Ha. ¿De dónde saldrán? En Valencia no hay Ha (hectáreas) disponibles. Pero en Sagunto hay 1.000 Ha disponibles en suelo industrial.

· Se pueden aceptar o discutir las cifras de creación de puestos de trabajo, de la actividad comercial, beneficios para la Comunidad Valenciana, etc. de la ampliación del puerto de Valencia; pero sean las cifras que sean se cumplirían igualmente en Sagunto. Aunque estén exageradas o maquilladas, no hay diferencia entre los dos puertos. Por tanto lo que pudiera tener de positivo ampliar el puerto de Valencia sería lo mismo en Sagunto. Se queda sin argumentos hacerlo en Valencia.

Razones para ampliar en Valencia ¿Son de suficiente enjundia?

Ciertamente hay razones objetivas reales indiscutibles. Pero hay que valorar su peso específico.

· El dique de abrigo exterior de 3.390 m ya está hecho. Si se retrotrae todo, habría que desmontarlo y no es sencillo, aunque no imposible. De hecho el propio puerto en su nuevo rediseño quiere quitar 1.890 m del dique interior que ha cambiado y que es parte de la necesidad de rehacer la DIA. Las obras de estos diques se terminaron hace 13 años por lo que el efecto sobre la regresión de las playas del sur ya se ha producido. Una posibilidad es no continuar la ampliación pero sin quitar los diques (o quitarlos en otra fase posterior). Así al no finalizar la ampliación, no aumentarán las mercancías y no se incrementaría la movilidad metropolitana.

· Razones de “Economía de escala”. Toda actividad concentrada en un punto es más económica que en dos puntos. Si se ampliase en Sagunto habría dos centros logísticos, cierto. Pero los tamaños de ambos serían tan grandes que apenas habría perjuicios económicos.

· La ampliación en Sagunto retrasaría el final de la ampliación varios años. Pero las previsiones de incremento del tráfico marítimo que el puerto hizo hace muchos años no se están cumpliendo, al contrario, van a la baja y ni siquiera entonces eran urgentes. Por tanto no parece ser un fuerte impedimento.

· La última razón es en mi criterio la que más pesa en la Autoridad portuaria. Es la voluntad manifiesta de las navieras, o sea del poder económico del puerto. Pero a su vez es la más prescindible ya que los intereses de las empresas (por grandes que estas sean) en este caso no son coincidentes con las de la urbe metropolitana y sus vecinos. Por ello es un interés espurio y no debe ser priorizado.

Cambio de estrategia:

Felicito a la Comissió Ciutat-Port por la última sentencia del Tribunal de Madrid que detiene la decisión unilateral del puerto (APV) sobre la Ampliación. Y creo que a esta plataforma le debemos más que a nadie, junto al alcalde de Valencia que el puerto esté sin ampliar. Casi todo el mérito es de ellos.

Pero creo que ha llegado el momento de cambiar de estrategia aunque suponga una rebaja de los objetivos. Ni la sociedad ni casi todo el arco parlamentario está por la paralización radical de la ampliación. Por ello debe modificarse el lema “No a la Ampliación” por un “No ampliar en el centro de la ciudad, no ampliar en Valencia”. El puerto es un polígono industrial marítimo- terrestre; y no podemos aceptar que crezca infinitamente un polígono en el centro del área metropolitana más importante de la comunidad.

El cambio de estrategia supone aceptar un “término medio” en la disputa, para sumar ampliamente a la ciudadanía.

Después de tantos años de dura pelea, las posiciones no se han movido apenas. La sociedad está en una posición templada y preferirá una victoria menor pero eficaz y útil, antes que una opción más absoluta pero perdedora.