El policía local de Alicante que se niega a usar mascarilla, suspendido de empleo y sueldo durante un año y siete meses

Rafael Navarro, el Policía Local de Alicante negacionista que rechaza usar la mascarilla también durante sus horas de trabajo, ha sido suspendido de empleo y sueldo durante un año y siete meses. Así lo ha anunciado el propio agente a través de sus redes sociales, un policía prolijo en intervenciones en medios ultras y que niegan la realidad de la pandemia del coronavirus.

Según informan diferentes medios, Rafael Navarro ha leído en la red social Twich la sanción por falta muy grave por insubordinación, por no acatar las ordenes de superiores de llevar mascarilla desde el pasado mes de abril según reconoce él mismo, por lo que se le impone la pena del año y seis meses, a los que se le suman otros 45 días por una falta muy grave por incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales. La sanción es considerablemente menor a la pedida que llegaba a los 6 años de suspensión.

Rafael Navarro en su vídeo se defiende afirmando que "lo que pica de verdad es que me haya plantado porque la mascarilla atenta contra mi salud sabiendo que no hay nada". Además asegura que la orden de sus superiores es ilegal y que se le suspende "por no ser un cobarde". El policía ya anunciado que recurrirá al tribunal Contencioso-Administrativo.

Entre sus intervenciones en diferentes canales de redes sociales Navarro, con 30 años de antigüedad en la Policía Local de Alicante, ha afirmado que la pandemia del coronavirus "es la mentira más gorda", una afirmación a la que ha allegado por informarse "fuera de los canales oficiales, he investigado por mi cuenta", y también rechaza la vacunación contra el coronavirus. Así asegura que "no existe nada de lo que están diciendo, porque si no yo debería estar muerto cinco veces porque no llevo mascarilla, me abrazo con todo el mundo, me beso con todo el mundo y aquí estoy, ni he estornudado en año y medio".