Ciudadanos vincula su eventual apoyo a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana a los acuerdos con Mónica Oltra

El apoyo de Ciudadanos a los Presupuestos del Gobierno del Pacto del Botánico parece depender del acuerdo con la conselleria de la vicepresidenta Mónica Oltra. El partido que dirige Toni Cantó ha culminado sus negociaciones con Presidencia y ahora está pendiente de llegar a acuerdos con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la líder de Compromís, a la que su equipo ha planteado algunas medidas que refuercen la colaboración público-privada.

Ciudadanos mantiene que en esta pandemia es fundamental reforzar los servicios sociales y los centros residenciales, sectores que más han sufrido el coronavirus y de los que depende la población más vulnerable. El partido de centroderecha plantea insistir en un modelo contrario al que defiende la vicepresidenta pero que sigue gestionando por herencia de los consellers populares Rafa Blasco y Juan Cotino, pero que, dadas las circunstancias, el Consell ve razonable. Como ya avanzó este diario, el miércoles el equipo negociador de Ciudadanos, encabezado por la portavoz adjunta Ruth Merino, que cuenta con la confianza plena de Cantó, acudió a la conselleria a plantear sus propuestas.

Desde el departamento de la vicepresidenta quitan tensión al asunto y recuerdan que todos los años se reúnen con los grupos parlamentarios para negociar enmiendas, que suelen ser incorporadas a la ley de Presupuestos o a la ley de Acompañamiento. Este año, sin embargo, la comunicación de las negociaciones llega después del enfado notorio con el president Ximo Puig y la conselleria de Hacienda, a la que acusaban de haber falseado sus cuentas. Los de Oltra aún reprochan a Puig que los desplace de la toma de decisiones y siguen a la espera de una reunión, aunque la tensión parece haberse rebajado.

Pese a los tensos debates que han mantenido ambas formaciones en las Corts Valencianes, las dos partes destacan que en estas negociaciones hay buena sintonía y que algunos planteamientos son asumibles, aunque la negociación no está cerrada. Ciudadanos llegó a un acuerdo en el Ayuntamiento de València para no oponerse a las cuentas municipales después de pactar un aumento de ayudas a autónomos y en las Corts Valencianes los partidos naranjas volvieron a tenderse la mano en la última sesión parlamentaria. Fran Ferri ofreció a Tony Woodward en el debate a la totalidad de la ley de acompañamiento volver a sentarse a negociar y ambos aseguraron "no tener ningún problema". "Hay enmiendas suyas que nos gustan", expresó Tony Woodwars, mientras que Ferri señalaba que "el problema es que no vienen a hablar con nosotros. Compromís no tiene ningún problema en hablar".

Ciudadanos se niega a suscribir la reforma fiscal que plantean los partidos del Pacto del Botánico por el aumento del IRPF y del impuesto de Patrimonio a rentas altas, pero quiere apoyar las cuentas públicas, que incluirán algunos compromisos como aumentar las ayudas al sector del ocio y la hostelería, incrementar el bono turístico y apoyar al pequeño comercio. En total, cerca de 220 millones de euros.