Los conflictos administrativos de la Muestra de Teatro de Autores Contemporáneos de Alicante dejan el certamen sin directora a dos meses de celebrarse

Los conflictos administrativos entre el Ministerio de Cultura y la Diputación de Alicante dejan a la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante Guillermo Heras, uno de los certámenes más relevantes, sin dirección apenas a dos meses de celebrarse. La hasta ahora directora de la muestra, Mónica Pérez Blanquer, formalizó su renuncia el pasado 17 de septiembre, tras meses advirtiendo de los problemas para desarrollar su labor y de que no disponía de contrato para seguir trabajando. El certamen, previsto para arrancar el 2 de noviembre, se encuentra sin cabeza visible actual.

Para entender el conflicto es necesario abordar el funcionamiento del certamen. La muestra nació hace tres décadas de la mano de Guillermo Heras, gestor cultural y Premio Nacional de Teatro, quien la dejó hace dos años por jubilación, antes de su fallecimiento. De ella participan cuatro instituciones públicas -Ministerio, Generalitat Valenciana, Diputación y Ayuntamiento de Alicante- y la Fundación SGAE, organizadas a través de un patronato. La composición del patronato y sus funciones se regulan a través de una orden ministerial de 1998, pero el certamen carece de personalidad jurídica propia, de autonomía o de datos fiscales para ejercer su labor. El patronato reúne a las instituciones anualmente para pactar una aportación económica, comprometida vía presupuestos, de la que más del 80% corresponde al ministerio.

Hasta 2022, la vinculación laboral de Heras con el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) dependiente del Ministerio de Cultura, había facilitado la organización del certamen, donde ejercía de director de programación. Al jubilarse, su plaza quedó extinguida, complicando la gestión del festival, que ejecuta cada año la Diputación de Alicante. En julio de 2022 el patronato decide nombrar a Mónica Pérez Blanquer como directora artística del certamen, destacando que es “una gestora cultural especializada en artes escénicas, así como en prácticas que incluyen la pedagogía, el análisis crítico y el pensamiento contemporáneo” y que posee una “amplia formación” y experiencia profesional que avalan su nombramiento. Empieza entonces un conflicto entre administraciones para formalizar el contrato de la directora artística.

El problema, según las fuentes consultadas, es que la falta de personalidad jurídica del certamen y su celebración anual -donde cada año empieza el proceso de cero- complican la contratación de la directora del certamen acorde a la ley de contratos públicos. Se divide pues entre un proceso de programación y la licitación de la gestión del certamen. Hasta la fecha, venía siendo el Ministerio de Cultura el que asumía la contratación de la parte dedicada a elaborar el proyecto y la Diputación de Alicante la encargada de la gestión del certamen.

Según explica la exdirectora en su carta de renuncia, “La Diputación de Alicante, con los aportes económicos del resto de entidades participantes que conforman el Patronato, licita cada año la ejecución global del proyecto sobre un diseño previo encargado a una dirección artística. Ese trabajo lo he realizado en los tiempos y las formas que se me ha exigido, como en las dos ediciones anteriores”. La gestora cultural señala: “La situación administrativa de la Muestra se ha ido degradando paulatinamente hasta generar una situación que, en mi opinión, hace inviable que el proyecto pueda desarrollarse cumpliendo los objetivos para los que ha sido diseñado”.

Pérez Blanquer finalizó su relación laboral con el ministerio el pasado julio, como marcaba el contrato de servicio que había suscrito, y estaba a la espera de que la Diputación resolviera la parte administrativa restante. En septiembre, a dos meses de celebrarse el certamen que ella misma diseñó, la experta apunta que es imposible materializarlo en ocho semanas si ni siquiera se ha conseguido una empresa que lo haga. “Quiero dejar claro que no he dimitido, simplemente no me han permitido realizar mi trabajo, ni siquiera bajo las condiciones adversas de las pasadas dos ediciones. Desde mayo advertí en numerosos correos sobre la necesidad de licitar con el tiempo suficiente para poder producir y ejecutar la Muestra con las herramientas y los recursos necesarios para llevar a cabo un proyecto de estas características”, recalca en el texto remitido a los colaboradores del certamen. La exdirectora trabaja actualmente en el centro de arte Bombas Gens, de València, como gerente.

Según explica en el comunicado, la situación había sido similar el año anterior, cuando desarrolló el proyecto en un contexto de precariedad para los trabajadores. “En las dos ediciones anteriores, precisamente, uno de los principales problemas ha sido que no se ha dado continuidad a la contratación de la figura de dirección a lo largo del proyecto, una condición que en mi opinión era indispensable para que el diseño y ejecución de la Muestra no se viese interrumpido y para evitar el riesgo de situaciones como esta”, apunta en su carta de despedida, en la que apela a “la estabilización” del proyecto.

La Diputación de Alicante, gobernada por el PP, comenzó a elaborar los pliegos administrativos en vísperas de su marcha. El 3 de septiembre se publicó en la plataforma de contratación del Estado la propuesta de adjudicación a la única empresa que se había presentado, ESOC SL, adjudicataria en años anteriores. La plataforma de contratación no ha publicado todavía la adjudicación definitiva del contrato, que conlleva un importe de 290.000 euros para la “organización y celebración” de la muestra, prevista para el 2 de noviembre. Esta mercantil debe materializar la programación prevista por la exdirectora en menos de dos meses. El responsable de Cultura de la Diputación de Alicante, Juan de Dios Navarro, aseguró al diario Información que la muestra se mantiene y achacó los retrasos a una modificación de crédito derivada de la prórroga de presupuestos.

La Asociación de Autores de Teatro emitió un comunicado en el que ponía en valor el trabajo de Pérez Blanquer y afeaba a las instituciones su postura ante el festival. La asociación abronca a la Diputación de Alicante, quien recibe los fondos de la muestra, por el hecho de que “no haya sabido o podido solventar los problemas administrativos que han impedido la contratación de la directora”. Recalca que el problema no se debe a una falta de recursos, dado que el Ministerio amplió las aportaciones, sino más bien a “la precariedad del personal administrativo, inoperancia o falta de voluntad política” para sostener esta muestra.