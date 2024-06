El Consell de Mazón vuelve a cargar contra la ministra y candidata del PSOE Teresa Ribera en campaña electoral

El PP de la Comunitat Valenciana vuelve a usar las instituciones para cargar contra la candidata a las europeas del PSOE, la ministra Teresa Ribera, en plena campaña electoral. El Consell de la Generalitat Valenciana que preside el popular Carlos Mazón vuelve a emplear la rueda de prensa posterior al pleno para emitir una crítica conjunta al Ministerio de Transición Ecológica, que todavía dirige la candidata socialista, a cuenta del estado de l'Albufera.

Si la pasada semana los populares impulsaron una reprobación a Ribera aprovechando su mayoría con Vox en las Corts Valencianes, en esta el Ejecutivo autonómico ha aprobado una declaración institucional coincidiendo con el Día del Medio Ambiente. Mazón ha trasladado a su Gobierno al Parque Natural de l'Albufera, desde donde se ha leído el texto que acusa al Gobierno central de mentir.

El texto, que reivindica la “supervivencia” del humedal, afirma que “el Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) han incumplido la obligación legal de poner a disposición del lago el volumen de agua establecido en la normativa estatal, es decir, en el Plan Hidrológico del Júcar, establecida en el anexo XI del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero. Una norma que recogía en el apartado 5 del artículo 13 unos caudales ecológicos de 20 hectómetros que a fecha de hoy incluso no han sido transferidos”. El responsable de la confederación afirmó hace unas semanas que se había transferido el agua a las acequias que llegan al lago y consideró que las críticas se debían a un intento de enturbiar la campaña electoral.

La declaración recuerda que el Ejecutivo autonómico quiere llevar al Gobierno de España a los tribunales si no cumple una serie de reivindicaciones y apela a la “voluntad” de las administraciones para mantener el humedal, que ensalza por su valor ambiental y también como “seña de identidad”, un “ecosistema único en el mundo”. En esta línea, para su protección, la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, insiste en llevar al Ejecutivo central a los tribunales. El Consell envió hace dos semanas un requerimiento al ministerio, paso previo al recurso contencioso, que presentará si no hay una respuesta en los dos meses de plazo. En el requerimiento se exige al Gobierno que aporte los 18 hectómetros cúbicos que no ha destinado al lago como marca la normativa, según el Consell. “La Albufera para el Gobierno no existe, no les preocupa en absoluto”, afirma la consellera Pradas.

Según el requerimiento enviado al Gobierno, la Generalitat solo tiene constancia de la entrada al lago de 14,51 hectómetros cúbicos (hm3) a través de la Acequia Real del Júcar, y poco más de 2 hm3 desde el sistema Turia a través de la Acequia de Favara, de acuerdo con un informe de fecha de 20 de mayo de 2024 del subdirector general de espacios naturales protegidos y vida silvestre, y asegura por lo tanto que “los 10 hm3 del sistema Júcar y los restantes 8 hm3 del sistema Turia no han llegado al lago pese a estar recogidos en el Plan Hidrológico”.

El Gobierno, por contra, asegura que “no hay un solo dato que lleve a concluir un incumplimiento por parte del ministerio”. Según el secretario de Estado Hugo Morán, del departamento de Ribera, han entrado al lago “más de 100 hm3 a través de aportes naturales y de retornos de riego”, dentro de los cuales están los 50 hm3 que desde la confederación se viene asegurando que se han aportado a la Albufera. Unos cálculos similares a los de la Confederación Hidrográfica, que respalda al Gobierno.