Las contradicciones entre Camps y Mazón: ¿Mantuvo o no el carné del PP mientras estuvo imputado?

El pasado miércoles, la Audiencia Nacional absolvía a Francisco Camps en el juicio de la última pieza separada que quedaba pendiente del caso Gürtel. El tribunal investigaba la posible implicación del expresidente valenciano en la adjudicación de los contratos menores de la trama con la Generalitat Valenciana. El exdirigente popular comparecía ante los medios poco después de conocerse la sentencia para reivindicar su figura y reclamar su regreso a la primera línea de la política con el Partido Popular.

Tanto el actual president de la Generalitat y del PP autonómico, Carlos Mazón, como la alcaldesa de València, María José Catalá, celebraron la absolución. Sin embargo, pidieron prudencia a la hora de contemplar un posible regreso de Camps. Así, Mazón afirmó que esperará hasta que la resolución “adquiera firmeza” para que se puedan “cumplir los estatutos”, de forma que el exdirigente popular pueda “recobrar su condición de afiliado”. En estos mismos términos se expresaba Catalá, que se refirió a que en el momento en que la sentencia adquiera firmeza, tendrá lugar “un proceso interno de partido”.

El exjefe del Consell era cuestionado este lunes en Les Notícies del Matí, en la radiotelevisión pública valenciana À Punt, sobre las palabras de Mazón y contradecía al presidente del PPCV al asegurar que él ha tenido “toda la vida” el carné del PP, es miembro nato de la junta directiva regional e incluso votó en el último congreso: “No conozco esas declaraciones, pero el carné del PP lo he tenido toda la vida, he continuado pagando mi cuota como militante, he sido convocado a las juntas directivas regionales de mi partido como miembro nato que soy como expresident de la Generalitat y del partido, aunque no he ido nunca y he dado siempre una excusa, porque lo que quería era acabar con estos procesos que comenzaron hace muchos años”.

De igual modo, ha querido aclarar que no dimitió como presidente valenciano obligado por la cúpula del PP nacional, como se ha informado reiteradamente en los últimos años, sino que fue él quién decidió hacerlo debido a que le iban a abrir juicio oral por el caso de los trajes: “Era lo más coherente en mi manera de entender la institución que representaba. No podía llevar el presidente de la Generalitat al banquillo de los acusados”, ha argumentado Camps, haciendo referencia a aquel proceso judicial.

Dicho esto, ha señalado que tuvo una conversación “hace unos meses” con Carlos Mazón y que pretende volver a hablar con él “con tranquilidad”, porque el PP está ahora “gobernando y en campaña, y es lo que corresponde”. Consultado por elDiario.es, el Partido Popular no ha podido aclarar si Francisco Camps está o no suspendido de militancia.