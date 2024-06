Dimecres passat, l’Audiència Nacional absolia Francisco Camps en el judici de l’última peça separada que quedava pendent del cas Gürtel. El tribunal investigava la possible implicació de l’expresident valencià en l’adjudicació dels contractes menors de la trama amb la Generalitat Valenciana. L’exdirigent popular compareixia davant els mitjans poc després de conéixer-se la sentència per a reivindicar la seua figura i reclamar el seu retorn a la primera línia de la política amb el Partit Popular.

Tant l’actual president de la Generalitat i del PP autonòmic, Carlos Mazón, com l’alcaldessa de València, María José Catalá, van celebrar l’absolució. No obstant això, van demanar prudència a l’hora de preveure un possible retorn de Camps. Així doncs, Mazón va afirmar que esperarà fins que la resolució “adquirisca fermesa” perquè es puguen “complir els estatuts”, de manera que l’exdirigent popular puga “recobrar la seua condició d’afiliat”. En els mateixos termes s’expressava Catalá, que es va referir al fet que en el moment en què la sentència adquirisca fermesa, tindrà lloc “un procés intern de partit”.

L’excap del Consell era qüestionat dilluns en Les Notícies del Matí, en la radiotelevisió pública valenciana À Punt, sobre les paraules de Mazón i contradeia el president del PPCV en assegurar que ell ha tingut “tota la vida” el carnet del PP, és membre nat de la junta directiva regional i fins i tot va votar en l’últim congrés: “No conec aquestes declaracions, però el carnet del PP l’he tingut tota la vida, he continuat pagant la meua quota com a militant, he sigut convocat a les juntes directives regionals del meu partit com a membre nat que soc com a expresident de la Generalitat i del partit, encara que no hi he anat mai i he donat sempre una excusa, perquè el que volia era acabar aquests processos que van començar fa molts anys”.

De la mateixa manera, ha volgut aclarir que no va dimitir com a president valencià obligat per la cúpula del PP nacional, com s’ha informat reiteradament en els últims anys, sinó que va ser ell qui va decidir fer-ho pel fet que anaven a obrir-li judici oral pel cas dels vestits: “Era la cosa més coherent en la meua manera d’entendre la institució que representava. No podia portar el president de la Generalitat al banc dels acusats”, ha argumentat Camps, fent referència a aquell procés judicial.

Dit això, ha assenyalat que va tindre una conversa “fa uns mesos” amb Carlos Mazón i que pretén tornar a parlar amb ell “amb tranquil·litat”, perquè el PP està ara “governant i en campanya, i és el que pertoca”.

Consultat per elDiario.es, el Partit Popular no ha pogut aclarir si Francisco Camps està suspés de militància o no.