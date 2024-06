Francisco Camps, en À Punt, a un periodista que le pregunta por Gürtel: “A usted no le permito hablar”

El expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, que la pasada semana era exonerado por la Justicia de cualquier responsabilidad penal por Gürtel, concedía este lunes una entrevista al programa de la radiotelevisión pública valenciana À Punt. El exdirigente popular, que ha aprovechado nuevamente para reivindicarse y reclamar que el Partido Popular le conceda una nueva responsabilidad, ha tenido un enganchón dialéctico con el director de la Cadena Ser en la Comunitat Valenciana, Bernardo Guzmán, uno de los periodistas presentes en la tertulia de Les Notícies del Matí, el programa dirigido por Óscar Martínez en el que ha sido entrevistado Camps.

Guzmán ha aprovechado su turno de palabra para preguntarle al expresidente valenciano por si consideraba que tenía alguna responsabilidad política por todos los casos de corrupción, con Gürtel como principal exponente, que se habían producido en la Administración autonómica valenciana durante sus mandatos. “No le permito hablar, a usted no, por muchos motivos”, le ha dicho en un momento de la entrevista al director autonómico de la Cadena Ser, a quien le ha preguntado: “¿Y usted por qué está aquí? No tengo ni idea de por qué está usted aquí, porque yo sé perfectamente lo que usted ha hecho durante quince años en su radio”, al tiempo que insistía, “yo no tenía ni idea de que usted iba a estar aquí”.

“Esta persona –en referencia a Guzmán– ha tenido una tarea personal en mi contra durante 15 años sin poder defenderme”, ha echado en cara el expresidente del PP valenciano al periodista de la Cadena Ser, y añadía: “No tiene sentido que yo venga a esta televisión, que es Canal 9 [el nombre de la radiotelevisión pública que cerró el popular Alberto Fabra como president de la Generalitat], y que de repente me encuentre a la persona que lleva quince15 años atacándome personal y políticamente”. “Soy un demócrata, usted no es un demócrata”, ha sentenciado, para censurarle: “Usted ha atacado la democracia desde su radio permanentemente”. “Yo no voy a discutir con este señor; yo podría pasar al siguiente”, dice en un momento del debate, a lo que Óscar Martínez, el conductor del programa, le replica: “Eso lo decidiré yo”.

“Usted no va a hablar del señor Camps; delante mío, no”, insistía el expresident: “Usted podrá continuar hablando del señor Camps, pero delante mío, no”. “Se da cuenta de qué tipo de periodista es usted. Qué lástima más grande”, sostiene en un momento del rifirrafe, y añadía: “Como no soy presidente de la Generalitat, no tengo la obligación de contestarle a usted”. Y se ha vuelto a justificar apuntando que él no sabía que Guzmán iba a estar en el programa, “que representa una actuación absolutamente impresentable contra mi persona durante 15 años, sin capacidad de defenderme, sin contrastar nunca una sola información”.

En un momento del programa, en el que Martínez ha explicado que los periodistas que participan en la tertulia lo hacen de forma aleatoria y alterna, se escucha a Francisco Camps decir: “Pues sí que he tenido mala suerte”. El director del programa le explica al exdirigente popular que, si no quiere contestarle, “no le conteste si así lo considera; pero el uso de la palabra, lo tiene, y le hará la pregunta que considere”, a lo que Camps insistía: “No tiene sentido que yo venga a Canal 9 [la radiotelevisión pública valenciana se llama À Punt] la primera vez, y me encuentre a una persona que lleva 15 años desde los micrófonos de la Ser intentando acabar con mi imagen como presidente y como persona, nunca he tenido la ocasión de responder... ha sido tan duro; la cosa no es tan sencilla. En cualquier caso, pregunte lo que le dé la gana, me da lo mismo” porque, como ha reconocido, su reacción “no era a la pregunta, era a la persona”.

Sobre su responsabilidad política por la corrupción del pasado, Camps ha recordado que después de 15 años, la Justicia ha validado su “honorabilidad” y su “trabajo”, y ha defendido su legado, el del “político que hace posible que la Comunitat Valenciana estuviera al máximo nivel”.

El periodista de la Cadena Ser, sorprendido por la actitud del exdirigente del PPCV, ha respondido “por alusiones”: “Yo durante quince años he informado de su tema y otros muchos, y cada uno tiene la credibilidad que tiene: usted tiene la credibilidad que tiene, y yo tengo la que tengo, con todos los respetos”. “Si alguna de las cosas que he dicho son mentira, como usted tiene mucha mano en los tribunales, ahí están los tribunales y me lleva”, ha sentenciado, para reiterar: “Es usted inocente, y lo he dicho, pero yo le he preguntado por las responsabilidades políticas”, ya que le ha recordado que hay gente que estuvo bajo su responsabilidad en la Generalitat y el partido “que han sido condenados” por corrupción.

La Unió de Periodistes Valencians han manifestado, a través de redes sociales, su respaldo a Bernardo Guzmán, al tiempo que “lamentan” la actitud de “menosprecio injustificable” del expresident Francisco Camps durante la entrevista en 'Les Notícies del Matí'.