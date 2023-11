Feijóo carga duramente contra la amnistía y busca socialistas que digan “basta ya” para impedir la investidura de Sánchez

Apenas 72 horas después de que el PSOE rubricara su acuerdo con Esquerra para hacer presidente a Pedro Sánchez y posibilitar la reedición del Gobierno de los socialistas con Sumar -a expensas de que Puigdemont dé finalmente el 'sí quiero' de Junts-, el Partido Popular ha llevado su 'gira' contra la amnistía a València (se trata de la tercera parada de la tournée de Feijóo por España tras las celebradas en Málaga y Toledo el pasado mes de octubre) en un acto que tenía como lema 'En defensa de la igualdad de todos los españoles'. Mientras la militancia socialista ha dado su respaldo mayoritario a los pactos que se están negociando con los independentistas, el líder del PP, que esta misma semana ha acusado a Sánchez de llevar a España al “precipicio constitucional”, busca retrasar al máximo la aprobación de la eventual ley de amnistía en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta.

En la plaza de los Fueros de la capital valenciana, con las emblemáticas Torres de Serranos de fondo y con la alcaldesa de València, María José Catalá, y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, como teloneros, Feijóo ha comentado ante una multitud entregada a la causa que enarbolaba banderas españolas: “Muchas gracias por venir a defender la libertad, porque nosotros podemos pasear por la calle”. “Nadie es más que nadie, por mucho que un puñado de votos sea decisivo en el Congreso de los Diputados. Nadie nos va a arrebatar nuestros derechos, nuestra libertad, nuestra dignidad y nuestra igualdad”, ha sentenciado el líder del Partido Popular.

“Vamos a defender a España desde el Senado, y no vamos a dejar pasar una, y lo vamos a hacer desde el Congreso, porque hemos ganado las elecciones y somos el grupo mayoritaria. Y vamos a defender a España desde todas las instancias judiciales y todas las instituciones europeas, y vamos a estar en la calle al lado de las mayorías y enfrente de las minorías”, aseguraba Feijóo mientras la multitud congregada en València coreaba: “¡Pedro Sánchez, a prisión!”.

Núñez Feijóo, que ha tenido un 'desliz' cuando ha dicho que el PP es el único partido que “solo gobierna cuando gana”, olvidando cómo llegaron al poder José Luis Martínez Almeida, Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno que, entre otros mandatarios, consiguieron llegar a la alcaldía de Madrid o las presidencias de la Comunidad de Madrid o Andalucía en virtud a acuerdos postelectorales tras perder las elecciones, ha reivindicado el triunfo del Partido Popular en las pasadas elecciones y, por tanto, su derecho a gobernar.

El líder del PP ha advertido al socialista que tendrá que “responder ante las urnas” el “disparate democrático sin límites” de sus cesiones a los partidos independentistas catalanes: “Su presidencia será la nada, pero España seguirá y el Partido Socialista será la nada”, ha augurado tras acusar a Sánchez de “usurpar la historia del PSOE en España”. El dirigente popular ha acusado al candidato socialista de ceder a las exigencias de los partidos segregacionistas: “Siempre ha habido partidos independentistas, pero nunca les hemos dejado sobrepasar las líneas: la diferencia es Pedro Sánchez. Hay una parte que exige y no se mueve ni un milímetro, y otra que cede”.

Feijóo ha proclamado: “Volveremos a recomponer la historia de España y volveremos a decir que el paréntesis de Pedro Sánchez lo ha cerrado el pueblo español”. “Los españoles de segunda no nos vamos a quedar quietos”, ha añadido, y ha reprochado a los militantes socialistas que avalaran los pactos con otros partidos para la investidura. “Es que no hay ningún socialista en España que no dependa de la nómina mensual del Partido Socialista. Es que no hay ningún socialista que diga basta ya”, se ha preguntado el líder popular, quien ha hecho un llamamiento para que, “si hay algún socialista de estos, que lo demuestre con hechos”.

Carlos Mazón, en su intervención, ha querido denunciar que con la amnistía se “humilla” a la Constitución, a España y al rey: “No lo vamos a tolerar”, un mensaje que ha sido recibido con los cánticos de 'Yo soy español'. “Necesitamos la libertad y la concordia en la Moncloa”, ha dicho Mazón en referencia a Alberto Núñez Feijóo.

María José Catalá, por su parte, acompañada por los gritos de “Puigdemont a prisión”, sentenciaba: “Los que estamos aquí somos los que estamos en el lado correcto de la historia de España. El otro lado es el de la indignidad”, para añadir un mensaje a los socialistas: “Habéis perdido la dignidad. No podéis ir por la calle con la cabeza levantada”.