La fundación de “hombres maltratados” demandará al portavoz de Compromís, Joan Baldoví, si no paga 20.000 euros

La Fundación de Hombres Maltratados de la Comunitat Valenciana, inscrita en el registro por la entonces Conselleria de Justicia, de Vox, también denunciará al portavoz de Compromís en las Corts Valencianes si no retira un mensaje en redes sociales y abona una indemnización.

La coalición ha recibido un requerimiento de los representantes legales de la Fundación, que, como ya hicieron con los portavoces socialistas, reclaman a Joan Baldoví que retire un mensaje en el que los vincula con el maltrato y el pago de 20.000 euros. Consideran que los mensajes son injuriosos, difamantes y carecen de sustento en los hechos, enmarcados en “una campaña de desprestigio”.

El mensaje objeto del requerimiento es una captura de pantalla con tres noticias sobre asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, en el que Baldoví añade: “Y todavía hay quién niega la violencia machista. Y todavía hay quien ve bien dar subvenciones a una fundación de hombres maltratadores”.

El portavoz de los valencianistas dice en un comunicado que en ningún momento se nombra a la fundación en ese mensaje y que son ellos quienes “se dan por aludidos”. Es, afirman, un comentario “sobre el que esta entidad concreta se siente directamente aludida, sin que nadie haya explicitado su nombre. Esto quiere decir que se sienten identificados en esos parámetros y todavía es más grave”, razona.

Baldoví, que ha dado a conocer la información en un comunicado, considera que “que una fundación que ofrece asesoramiento a hombres acusados de violencia machista me amenace, me hace reafirmarme todavía más en mis convicciones. Desde Compromís no daremos ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista”. Los valencianistas reclaman al PP que no subvencione a esta entidad.

El pasado mayo la entidad envió un requerimiento a dos diputados del PSPV en el que advierte que si no abonan una indemnización de 38.000 euros procederán a ejercitar acciones judiciales. La entidad considera vulnerado su derecho al honor por unas declaraciones del portavoz parlamentario que afirmó que “ser maltratador en la Comunitat Valenciana desgrava”, en una interpelación al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el Parlamento autonómico. Los mensajes fueron replicados en redes sociales, objeto de la denuncia.