Iniciativa ve peligrar su peso en las listas de Compromís más allá de la pérdida de Mónica Oltra

El proceso de primarias en Compromís agita la coalición más de lo previsto. La decisión del diputado provincial Gerard Fullana de presentarse a las primarias por la circunscripción de Alicante sin aclarar a qué puesto opta ha alzado la guardia en la coalición, especialmente en la rama de Iniciativa. El representante de Més, único diputado provincial de Compromís en Alicante y concejal en Xalò, anunció el lunes a última hora de la tarde su participación en el proceso interno por la misma circunscripción que la vicepresidenta del Consell y coportavoz de Iniciativa, Aitana Mas.

La decisión de Fullana pone en riesgo los equilibrios de la coalición, que pasan por un momento delicado desde la salida de Mónica Oltra. La dirigente ejercía a su vez de pegamento y contrapeso de las tres ramas políticas (Més, Iniciativa y Verds-Equo), de tirón electoral y como muestra de liderazgo femenino y la coalición ahora debe buscar un equipo coral que tenga el mismo efecto. El acuerdo político entre los partidos de la coalición pasa por que el diputado en el Congreso Joan Baldoví, el representante más popular, sea el candidato a la Generalitat y Mas la número uno por Alicante, en aras de mantener un equilibro entre las formaciones.

Si Fullana alcanzara el primer puesto en Alicante, la formación vería roto su equilibrio, con tres hombres encabezando un proyecto político que subraya su compromiso con el feminismo, los tres además de la misma formación política (Més Compromís), teniendo en cuenta que el exconseller Vicent Marzà encabezará la lista de Castellón. Esta variable también puede afectar al acuerdo en las comarcas del norte, donde se ultima un pacto entre el sector del exconseller, la diputada Mónica Álvaro y la concejala Verónica Ruiz, que presentarán una candidatura en equipo, como en el anterior proceso interno.

La posibilidad, que depende del proceso interno que se acaba de iniciar, pone en riesgo el peso de Iniciativa en las listas electorales. El partido de la vicepresidenta cuenta con dos apuestas oficiales en las elecciones: la propia Mas y la consellera de Transición Ecológica, Isaura Navarro, nombrada tras el cese de Mireia Mollá, y ninguna tiene la posición en lugares de salida asegurada, pese al acuerdo con Més.

Navarro se presenta por la circunscripción de València, sin aclarar si quiere ocupar el número 2 (el 1 se reserva para el candidato a la presidencia de la Generalitat, Joan Baldoví), un puesto para el que sí ha manifestado su intención de concurrir Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputación de Valencia y dirigente de Més. También para este cuerpo de lista se presenta la exsecretaria autonómica de Medio Ambiente, Paula Tuzón, mano derecha de Mollà en la conselleria. Tanto Tuzón como Navarro podrían ver su posición alterada por el peso de los dirigentes de Més en el proceso interno. Este martes también anunció su candidatura Marina González, coportavoz de Compromís en Elche por Iniciativa y asesora de Mollá en la conselleria de Transición Energética, que concurrirá por la circunscripción de Alicante. El partido que dirige Mas concurrirá con varias opciones a las primarias en ambas circunscripciones, disputando a la vicepresidenta su proyecto interno.

En València ciudad, la coalición tuvo que repetir en varias ocasiones la propuesta de lista por un conflicto en Iniciativa, esquivando finalmente las primarias.

La alianza de partidos emplea un sistema distinto en cada circunscripción, aunque orgánicamente sean similares y después deban pasar por una corrección de género para cumplir con la paridad. En Valencia, el número 1 se reserva para el candidato a la presidencia de la Generalitat, que ocupará Joan Baldoví, y la votación empieza a partir del segundo puesto. En Castellón, las distintas ramas de la formación llegaron a un acuerdo para presentarse como equipo en las últimas primarias, una decisión que las votaciones ratifican, y en este proceso trabajan de la misma forma. En Alicante, con las comarcas más complejas para los valencianistas, el sistema de votación es conjunto, pero quién aspire a número uno debe registrarlo con su candidatura para ponderar el voto.

Hasta la fecha, Fullana no parece contar con el apoyo de los principales dirigentes. La portavoz en las Corts, Papi Robles, ha apelado al compromiso de la coalición con los liderazgos femeninos: “Como mujer, creo que necesitamos cabezas de lista” en femenino, ha recalcado este martes tras la junta de portavoces. En la misma línea se ha manifestado la dirección de Iniciativa, que recalca que la coalición necesita “reforzar la coralidad, la presencia de mujeres en sitios de responsabilidad, y apostar por el voto joven”, tres criterios que se cumplen en el caso de la vicepresidenta. El candidato a la Generalitat, Joan Baldoví, no se ha pronunciado, aunque desde su entorno recuerdan que a las primarias pueden presentarse todos los militantes y que en Alicante la votación no divide entre cabeza y cuerpo de lista. Además, Baldoví y el alcalde de València, Joan Ribó, acompañaron a Mas junto a la práctica totalidad de dirigentes de Compromís en la presentación de su candidatura.

La ambigüedad de la declaración de Fullana lleva a pensar a algunas fuentes consultadas en una pugna interna de Més por la renovación de sus liderazgos, una suerte de disputa a la actual secretaria general, Àgueda Micó, del concejal frente al aparato del partido. Dichas fuentes creen que, además, el diputado provincial busca reivindicar el peso de su comarca (La Marina) en la coalición, acrecentando las diferencias entre las comarcas alicantinas y el resto del País Valenciano. En una entrevista en la Cadena Ser, Fullana ha hablado de una candidatura “colaborativa” y se ha referido al perfil de la vicepresidenta como “institucional y consolidado”. No obstante, el dirigente no ha aclarado si opta o no a ser número 1. Por su parte, no concurrirán a las primarias ni la consellera de Educación y Cultura, Raquel Tamarit, ni el conseller de Economia, Rafael Climent, ambos de Més Compromís.

La Ejecutiva de la coalición, reunida este martes, ha acordado reservar el número 4 por Alicante al experto en cambio climático Juan Bordera. En las últimas primarias, Compromís obtuvo 4 representantes por esta circunscripción. Bordera es periodista y activista contra el cambio climático, y la coalición destaca dentro de su labor periodística destaca la publicación en exclusiva de los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos en cambio Climático (IPCC) de la ONU con conclusiones muy contundentes sobre decrecimiento, emergencia climática y capitalismo.