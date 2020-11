Isabel Bonig reconoce que cobra más como portavoz parlamentaria que los consellers: "Mi nómina es exactamente la que determinan las Corts"

Las declaraciones del síndic del PSPV en las Corts, Manolo Mata, sobre la vicepresidenta del Consell a propósito de las discrepancias en el Consell sobre las restricciones a adoptar por la COVID-19 le parecieron a la portavoz del PP valenciano, Isabel Bonig, "inadecuadas". "No me gustó esa referencia que se hizo a la presión psicológica de la vicepresidenta, ni las palabras sobre su mujer. Estamos hablando de la vicepresidenta y del síndic del PSPV y la imagen que se traslada no es buena", ha dicho Bonig, quien ha insistido que en este tema coincide con Oltra y ha recordado que el president Puig "me envió al corral".

Bonig, en declaraciones a À Punt Notícies, ha matizado que no se "arroga" la representación de todas las mujeres, "pero sí que hay que reivindicar un feminismo cordial y no deconfrontación con los hombres". "Conozco al señor Mata y a veces uno se calienta con las redes sociales, pero no me gustaron nada esas declaraciones", ha subrayado.

El socialista Manolo Mata se refirió hace unos días a unas declaraciones de Mónica Oltra en las que reclamaba a su Gobierno el cierre de bares y restaurantes por las elevadas cifras diarias de contagios de coronavirus con una expresión poco afortunada: "Mi mujer también está empeñada en que se cierre no se qué".

Cobra más que los consellers

Bonig ha reconocido que cobra más como síndica del Partido Popular que los consellers del Gobierno valenciano, "efectivamente, porque cuando yo era consellera todos los síndicos cobraban más que los consellers. Mi nómina es exactamente la que determinan las Corts Valencianes". "Yo creo que el president y los consellers cobran poco, y al principio de legislatura dije que están mal pagados", ha dicho, para recordar: "La señora Oltra dijo que se consideraban bien pagados. Pues ya está, pero creo que este no es el momento de subirse el sueldo, y digo los 330 altos cargos del Consell, la parte política, no los funcionarios".

La portavoz popular en las Corts se ha referido a sus críticas al Botànic por aplicarse la subida salarial del 2% acordada en los Presupuestos Generales del Estado para altos cargos y ha recordado que su grupo renunció a los complementos por ir a las comisiones o al pleno durante el estado de alarma, "se nos quitó e hicimos aportaciones a distintas ONG y hemos renunciado expresamente a la subida del 0,9% del año que viene, esa a la que no ha renunciado el Consell". Bonig ha apuntado también que desde 2017 renunció a cobrar el plus por desplazamiento, "yo estoy empadronada en la Vall d'Uixò, pero es público y notorio que vivo en València, y no lo cobro... otros sí que lo cobro".

"Y si quieren que retoquemos la cuestión de los sueldos, no tengo ningún problema en sentarme a una mesa y ver si los políticos cobramos mucho o poco", ha sentenciado.