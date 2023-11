Mazón se queda solo con Vox en su intento de pactar una agenda de legislatura

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se queda igual que estaba en su intento de pactar una agenda de legislatura con todos los grupos parlamentarios. Solo Vox, su socio de gobierno, ha aceptado la oferta que transmitió la pasada semana durante el pleno monográfico contra la amnistía para adoptar una serie de compromisos esta legislatura.

El dirigente valenciano repite la foto que ya tenía tras las negociaciones para formar gobierno, que dejan a la ultraderecha como único aliado del PP valenciano. Al plante de Compromís, que avisó que no se sentaría a la mesa hasta que hubiera una posición en el Consell unánime, se suma el rechazo de los socialistas a compartir espacio con Vox. Los partidos de la oposición no pactarán nada hasta que la ultraderecha reconduzca su actitud, o hasta que el PP deje de darle cobertura. Ambos han venido a decir que no se puede estar en misa y repicando, ni hacer a la vez una cosa y la contraria, que no se puede buscar unidad parlamentaria cuando sus compañeros de viaje se dedican a hostigar al resto de la Cámara.

Ambas formaciones recuerdan el acoso de la ultraderecha a sus representantes, desde las manifestaciones frente a las sedes socialistas, las feroces campañas en redes sociales y un tono muy beligerante en el Parlamento autonómico hasta las iniciativas parlamentarias. En el PSPV están especialmente afectados, dado que Vox les acusa de ejecutar “un golpe de Estado” por la ley de amnistía y envía instrucciones a los militantes para que protesten ante sus sedes. Los populares también difundieron un vídeo señalando a todos los diputados que votaron sí a la investidura de Sánchez, que se plantean llevar a la Fiscalía.

Tras la reunión de este miércoles, la portavoz del PSPV, Rebeca Torró, insistió en que “el primer paso que deberíamos dar es el respeto y la convivencia” y pidió al PP que situara esos aspectos en “el punto cero” del acuerdo. “No se nos trata por parte de la extrema derecha como un partido legítimo y el PP les da cobertura”, subrayó Torró. “Para hablar de todo lo demás necesitamos eso”, dijo la diputada tras el encuentro, recordando que Vox, socio de gobierno del PP en la Generalitat Valenciana, “nos señala, nos insulta en nuestras sedes, presenta propuestas en las que nos llama golpistas. Es difícil sentarse en una mesa con personas que están haciendo lo que hacen. No nos podemos sentar con Vox en estos momentos y él [el president] tiene que decidir qué escoge”.

Compromís, que rechazó acudir al encuentro, ya advirtió de que no participaría en “fotos sin contenido”. “Conceptos tan nobles y positivos como el diálogo o el acuerdo no pueden ser usados como excusa para propiciar fotos sin contenido, sino que tienen que ser prácticas constantes de un gobierno y de una mayoría parlamentaria en su día a día. Dicho de otro modo: las palabras tienen que ir acompañadas de hechos que les dan credibilidad”, escribió Joan Baldoví a Mazón.

Horas después, el presidente se reunía con la portavoz de Vox, Ana Vega, quien subrayó la “lealtad” del partido y sus consellers “a los valencianos” y añadió que trabajan “muy duro y codo con codo con el resto del Consell para sacar adelante la Comunitat Valenciana”. Ha garantizado que apoyarán a Mazón en los “temas capitales” como el agua y ha valorado como un “paso importante” la intención de llegar a acuerdos: “Si salen adelante, participaremos”. Sobre la deuda histórica, uno de esos temas que el president plantea y que Vox no reconoce, la parlamentaria se ha excusado en que es una propuesta sobre Catalunya -aunque el acuerdo incluye a todas las comunidades autónomas- y que “no hay nada negro sobre blanco” que diga que habrá para el resto. “Cuando haya una propuesta tendrá que llegar al Consell y ahí los consellers se pronunciarán”, ha subrayado. Interpelada sobre la violencia machista, otro asunto que Vox cuestiona, han insistido en condenar “toda la violencia, venga de donde venga y entre quien se ejerza”. Y sobre la postura del PSPV, ha reafirmado: no quieren acordar nada con quien “está dando un golpe de estado desde las instituciones (...) Pedro Sánchez está asaltando las instituciones una a una y los socialistas valencianos son cómplices por estar a favor”, ha insistido Vega. El presidente cerrará su ronda de contactos este jueves con los portavoces del PP, tras un intento infructuoso de buscar el acercamiento entre dos posturas incompatibles.