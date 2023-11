El PSPV insiste a Mazón en que no llegará a acuerdos con el PP mientras dé cabida a la extrema derecha

Los socialistas valencianos trasladan al presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, que será imposible conseguir un acuerdo global mientras dé cabida a las propuestas y acciones de la extrema derecha. La portavoz del PSPV, Rebeca Torró, y el diputado Arcadi España se han reunido este miércoles con el jefe del Consell, que envió a todos los grupos una misiva para buscar puntos comunes en la legislatura durante el bronco pleno monográfico contra la amnistía que organizó el PP.

Como han venido avanzando desde conocerse la cita, los representantes socialistas han explicitado que no se sentarán a negociar mientras el PP “siga normalizando” a Vox y siendo “rehén” de su socio de gobierno, aunque ha garantizado que seguirán trabajando por la agenda valenciana a nivel autonómico y estatal a través del Congreso y de las propuestas a los ministerios.

La portavoz del PSPV cree que “el punto 0 [del acuerdo] es el respeto y la convivencia entre partidos políticos y estamos lejos” de ese encuentro. “Para hablar de todo lo demás necesitamos eso”, ha insistido la diputada, que recuerda que Vox, socio de gobierno del PP en la Generalitat Valenciana, “nos señala, nos insulta en nuestras sedes, presenta propuestas en las que nos llama golpistas. Es difícil sentarse en una mesa con personas que están haciendo lo que hacen. No nos podemos sentar con Vox en estos momentos y él [el president] tiene que decidir qué escoge”.

Según ha explicado la síndica, el también líder del PPCV les ha trasladado en esta reunión “cordial” que gobierna con Vox y que “es su socio”, por lo que no han llegado a ningún acuerdo ni se han emplazado a futuros encuentros. “El PP normaliza determinadas situaciones y nosotros no podemos normalizar que la extrema derecha no vea un problema en la violencia de género”, uno de los asuntos propuestos por el dirigente socialista Ximo Puig.

Sobre la condonación de la deuda histórica valenciana, otro de los puntos a tratar, la parlamentaria socialista ha destacado la financiación autonómica o la ampliación del puerto de València, en los que según ella el PSPV tiene una postura muy clara. Sobre la condonación de la deuda, ha indicado a Mazón que “sus socios no están a favor”, por lo que poco se puede avanzar.