Mónica Oltra regresa a la abogacía para “combatir las injusticias”

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y exdirigente de Compromís, Mónica Oltra, vuelve a ejercer la abogacía y la mediación social. La exdirigente de los valencianistas regresa a la actividad privada de la que cesó temporalmente en 2013 para preparar las campañas electorales con las que la coalición tomó fuerza en las Corts Valencianes.

Oltra ha anunciado su vuelta al ejercicio profesional a través de sus redes sociales, donde apunta que se compromete con la actividad con el objetivo de “combatir las injusticias” y “garantizar la paz social”. En concreto, la exdirigente se especializa en el ámbito de la mediación, que busca un acercamiento de las partes para evitar la judicialización.

“La mediación me ha seducido como una manera más pacífica y humana de abordar los conflictos y también como una herramienta de transformación social y relacional indispensable. Me gusta ser ese puente. Me gusta crear comunidad”, indica la exdirigente en sus redes sociales. La exdirigente de Compromís acompaña el anuncio con una imagen de Angela Davis en la que añade la frase: 'No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar“.

Oltra dejó la actividad política el pasado año tras su imputación en una investigación sobre las acciones de la Conselleria de Igualdad, departamento que dirigía, en el caso de una menor tutelada que sufrió abusos por parte de un educador. La exvicepresidenta negó en el juzgado que se ordenara ninguna instrucción paralela, como el resto de los acusados. 60.000 correos del equipo de Oltra y personas relacionadas con la joven en el tiempo en que sucedieron los hechos, sin que consten indicaciones sobre la actuación en el departamento. El pasado 4 de octubre la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia levantó el secreto de la pieza separada sobre los correos electrónicos intercambiados entre el equipo de la conselleria, donde la Policia indica que no encontró pruebas de que se intentara encubrir el abuso, como sostiene la acusación.