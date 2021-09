Oltra consigue que una comisión negocie los presupuestos autonómicos entre todos los partidos del Gobierno valenciano

El Gobierno valenciano creará un órgano de discusión para pactar las líneas principales de los próximos presupuestos en lugar de dejarlo en manos de Hacienda. Se trata de "una comisión política para llegar a un acuerdo político en lugar de una negociación radial", como lo ha definido la vicepresidenta del Consell y portavoz, Mónica Oltra, tras el pleno del Ejecutivo autonómico de este viernes.

"Se trata de alterar las prioridades: lo administrativo no determina lo político", apuntaba este viernes la también dirigente de Compromís al comunicar que el Consell ha aceptado por unanimidad su propuesta de crear un órgano que discuta las líneas políticas del presupuesto en lugar de la "negociación radial" de la conselleria socialista con cada departamento. En definitiva: primero marcar las líneas de acción del gobierno de coalición, luego hacer que los números cuadren.

El jueves por la noche, en un encuentro informal, posterior al plante en la reunión matutina, la vicepresidenta trasladó al conseller de Hacienda, Vicent Soler, su propuesta de negociación colectiva. Ese mismo día, el vicepresidente segundo y representante de Unides Podem, Héctor Illueca, también incidió en que "las grandes prioridades no pueden abordarse de una manera fragmentaria porque forman parte de un proyecto común y de una discusión política que un gobierno de verdad no puede permitirse el lujo de no tener".

La comisión estará compuesta por miembros del Gobierno que reflejen la representación de fuerzas que componen el Pacto del Botánico -PSPV, Compromís y Unides Podem- y comenzará a trabajar este lunes.