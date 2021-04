El parlament valencià reclama al Govern que l’orientació sexual es jutge en els tribunals

El parlament valencià reclama al Govern central que garantisca que en el dret a la intimitat de les persones no es puga jutjar la seua orientació sexual en els tribunals. Tots els grups parlamentaris, llevat de Vox, han aprovat dijous en la Comissió d’Igualtat la proposició no de llei que pren com a base el cas del valencià Javier Vilalta, condemnat a indemnitzar la seua exdona i a la nul·litat matrimonial per “haver ocultat pràctiques homosexuals prèvies”.

La sentència del tribunal va ser tan escandalosa que la responsable d’Igualtat de Podem, Cristina Cabedo, es va reunir amb l’afectat i va proposar a la resta dels grups parlamentaris la redacció de la proposta. Tots els grups, excepte l’extrema dreta, van accedir a tramitar-la i els mateixos grups l’han validada dijous en seu parlamentària.

El text insta el Govern a adoptar mesures legislatives per a la protecció del dret a la igualtat i la intimitat de totes les persones pel que fa a la seua orientació sexual, incloent en el projecte de llei d’igualtat LGTBI “l’impediment que siga jutjada l’orientació sexual de les persones en els tribunals, en tots els procediments i en totes les jurisdiccions”. Ara, les Corts Valencianes insten l’executiu a incloure’l en el text de la norma per subratllar el dret a la intimitat.

La proposta considera que la sentència “lesiona els drets d’un ciutadà” i “genera inseguretat jurídica en totes les persones LGTBI” i critica que fera pública l’orientació sexual del demandat. Per a Vilalta, que celebrava l’aprovació de la proposta, ha suposat “un procés difícil en què he plorat molt, m’han tremolat les cames, els meus valors, la meua dignitat” i reivindica que “ningú siga jutjat per una qüestió d’igualtat i identitat”.

Feminització de la pobresa i currículums cecs

La comissió d’Igualtat també ha aprovat dijous instar el Consell a elaborar mesures contra la feminització de la pobresa amb complements en la renda valenciana d’inclusió, a proposta d’Unides Podem. Segons Cabedo “les dones suporten més càrrega de treballs precaris i d’economia submergida, un treball invisible i no pagat que s’ha evidenciat encara més a conseqüència de la crisi global que ha provocat la pandèmia”. La iniciativa aprovada proposa desenvolupar i augmentar pressupostàriament els programes dirigits a la cobertura de l’exclusió social i dels itineraris integrals per a la inserció sociolaboral de persones en situació de risc d’exclusió social.

Els grups parlamentaris han aprovat una proposta de Ciutadans per a implantar una sèrie de mesures com l’anomenat currículum cec en els processos de selecció de personal en les empreses i les entitats dependents de l’Administració pública com a mesura per a impulsar la igualtat entre homes i dones.